El Estado arrebata las competencias a Canarias e impone el fondeo del crucero del hantavirus 'MV Hondius' en Tenerife
La Directora General de la Marina Mercante firma la orden que permite la entrada del crucero en el puerto de Granadilla
Efe/El Día
La Directora General de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, ha firmado este domingo una resolución en la que ordena la entrada del 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla en Tenerife.
Esta resolución se adopta ante un riesgo combinado de seguridad marítima y "necesidad de asistencia sanitaria a bordo", en coordinación con distintos organismos del Estado, según informan medios locales de Tenerife.
El primer punto de la resolución impone la acogida del buque, ya sea mediante fondeo controlado o atraque directo, dependiendo de la decisión de las autoridades a cargo del operativo sanitario.
El texto de la resolución: "Imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife"
En el texto se ordena "imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".
En este sentido la Autoridad Portuaria de Tenerife facilitará "los servicios necesarios de practicaje, remolque y amarre para la acogida del buque MV Hondius".
La resolución se fundamenta en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
La resolución de la Marina Mercante se hizo pública poco después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunciara que había dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.
Negativa del Gobierno de Canarias
El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, anunció al borde de la media noche del sábado -seis horas antes de que llegara este domingo el crucero de lujo MV Hondius infectado con hantavirus a Tenerife- que el operativo no cuenta con su autorización. El Estado respondió una hora después. El Ministerio de Fomento impone al Puerto de Granadilla que acoja al crucero ya sea mediante fondeo o atraque. La negativa de Clavijo se produjo como consecuencia de un cambio en los planes iniciales pactados entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario que prolongará hasta mañana la estancia del barco junto a las costas canarias. La petición de la Comunidad Autónoma era, en este sentido, clara: que todos los pasajeros fueran repatriados antes de las 20.00 horas el domingo.
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