De Murcia Río a la Navidad más grandilocuente: los grandes proyectos del alcalde de Murcia José Ballesta, fallecido este domingo

Ostentar el bastón de mando de Murcia nunca fue tarea fácil. Uno de los aspectos que hacen de este trabajo una pesada carga es la configuración del territorio con más de medio centenar de núcleos de población agrupados en otras tantas pedanías. Esa circunstancia provoca que cualquier proyecto parezca nimio o carezca de importancia porque no siempre se contentará a esa parte de la población que vive ajena a la capital y su centralidad.

En los años que ha sido alcalde José Ballesta se ha tenido que enfrentar a no pocas polémicas provenientes de las pedanías que siempre han esperado más del regidor popular. En los últimos tiempos se vio desbordado por las críticas de los presidentes de juntas vecinales o alcaldes pedáneos de su misma cuerda que no han perdonado la falta de atención y de inversiones hasta en las obras más domésticas. Ha intentado atajar ese ambiente enrarecido con más personal para atender trabajos en esos núcleos de población y realizando iniciativas para que los necesarios trabajos se agilizaran. Y un único proyecto en pedanías a su altura: el puente de El Raal, en numerosas ocasiones visitado y contada.Finalmente, se abrió bajo su batuta con asistencia masiva de pública. Ni siquiera el cura faltó a la cita.

En su haber hay grandes proyectos realizados en los tres mandatos desde que tomó posesión del bastón de mando en 2015.

Murcia Río / EFE

Murcía Río

Sin duda la joya de la corona y un proyecto cien por cien de la marca Ballesta (no lo heredó de sus antecesores). Recupera las márgenes del Segura para el disfrute de los ciudadanos con distintos paseos y zonas de arbolado. La ciudad vuelve a mirar a su río tantos años denostado por la contaminación y los vertidos.

"El río Segura está más vivo que nunca. El estado de las aguas y los ecosistemas ligados al río disfrutan hoy de un óptimo estado de salud. Especies amenazadas por la contaminación, como la nutria, la anguila y ciertas aves, han vuelto a habitar el cauce del Segura y su entorno natural", explicó José Ballesta, una de las tantas veces que públicamente se refirió a esta iniciativa. Y la definió de la siguiente manera: "Se trata de la mayor transformación ambiental de la última década, constituyéndose como el parque fluvial y de ocio más grande del municipio". La continuación vino hace unos meses con la adjudicación del Parque Metropolitano del Oeste, reclamado por los vecinos de la pedanía de Barriomar durante casi 15 años, una gran infraestructura verde que costará seis millones.

El proyecto 'Las Fortalezas del Rey Lobo' / AYTO.MURCIA.

Las Fortalezas del Rey Lobo

Los vestigios de Monteagudo y su recuperación han sido un motor para el Gobierno local. Es un proyecto que arrancó con el PP del exalcalde Miguel Ángel Cámara, pero fue bajo la alcaldía de Ballesta cuando tomó impulso con excavaciones y actividades para dar a conocer el rico patrimonio.

Trabajos arqueológicos en el yacimiento de San Esteban de Murcia / Juan Carlos Caval

Yacimiento de San Esteban

Como el proyecto anterior, con el alcalde Ballesta arrancó de manera definitiva, sobre todo, desde el punto de vista de la financiación. Logró que las tres administraciones se comprometieran y aportaran dinero. Consiguió el compromiso abordando incluso en actos a altas cargos ministeriales. Como él dijo en una de sus últimas apariciones públicas: “Un proyecto largamente esperado”. El Estado, la Comunidad y el Ayuntamiento emplearán 32 millones en exhibir el arrabal de los siglos XII y XIII a la ciudadanía y a los turistas con un jardín elevado. De momento, se le ha dado un empujón a las excavaciones que están dando sus frutos.

Uno de los tramos del bulevar de Conexión Sur, en la presentación del proyecto / Ayto. Murcia

Conexión sur

La recuperación para coser la herida del tren es otro de los proyectos que tiene en su cartera el PP desde hace cerca de dos legislaturas. Se trata de realizar el gran bulevar que sustituye a las vías del tren tras soterrarse el ferrocarril en la zona sur después de casi 30 años de reivindicaciones, sobre todo, en Santiago el Mayor y Barriomar. Devolver a la ciudadanía ese espacio es el objetivo con Conexión Sur, que contempla un gran bulevar donde antes pasaba el tren. Todo se completará con una nueva estación de tren y de autobuses y con viviendas en parte del terreno liberado.

Jornada de puertas abiertas en el ágora tecnológica ubicada en el cuartel de artillería. / A.M.

Hub del Cuartel de Artillería

Se trata de un complejo ubicado en el Cuartel de Artillería que se puso en marcha en mayo de 2025 y tiene como objetivo convertir Murcia en un referente nacional y europeo en innovación audiovisual, digital y del videojuego. La inversión supera los cinco millones.

Inauguración de la exposición ‘Materia Interior’ de Jaume Plensa en la Cárcel Vieja de Murcia / Israel Sánchez

La Cárcel Vieja

Este inmueble solo le ha dado satisfacciones pese a la polémica generada por el derribo de parte de los muros perimetrales. Se recuperó hace años la primera parte y recientemente se ha abierto al público parte de la segunda fase con la gran exposición de Jaume Plensa que ya han visitado más de 21.000 personas. Quedan por recuperar las celdas, un proyecto también largamente esperado.

Un tranvibús circulando por Murcia / Juan Carlos Caval

Movilidad sostenible: el tranvibús

La gran espina del alcalde ha sido no poder sacar el nuevo modelo de transporte. Esperado es también la prolongación del tranvía, una idea que ha sido apoyada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Murcia. Mientras tanto, Ballesta trajo a la ciudad el tranvibús, un autobús gusano que tiene como novedad que es eléctrico y que mantiene la gratuidad de sus billetes de Murcia a El Palmar desde su puesta en marcha en diciembre pasado.

El disuasorio de Hacienda / Juan Carlos Caval

Aparcamientos disuasorios

La construcción de aparcamientos disuasorios ha sido otra de sus obsesiones. El más reciente el de la zona norte, que es inundable y se encuentra junto al colegio Belén y la Agencia Tributaria.

Presentación de Murcia 1200 / Israel Sánchez

Murcia 1200

Otro de los hitos de su mandato: la celebración de los 1.200 años desde la fundación de la ciudad. Ballesta prometió una fiesta diaria y lo cumplió con creces. Ha habido días con dos y tres eventos por esta efeméride desde que encendiera el pebetero de la conmemoración. Los festejos se han elevado bajo su batuta con globos aerostáticos, composiciones de los Parradboleros, canciones de autores para Murcia, proyecciones en la fachada del Moneo y actuaciones operísticas de musicales en Belluga .

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Actividades en Navidad

Las fiestas navideñas alcanzaron otra dimensión con el alcalde popular. Míticas son ya las tardes navideñas de inauguración del Gran Árbol de la plaza Circular, un escenario que recibió calurosamente la pasada Navidad al actor Richard Gere que aprovechó su estancia en Murcia para la primera piedra de un gimnasio en la Arrixaca de la fundación Aladina para apoyar a los niños con cáncer que ese momento iban a colaborar en el encendido del Gran Árbol.