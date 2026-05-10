Sumar prevé aprobar la ley de nacionalidad saharaui antes de verano, pero duda del PSOE: "Depende de Albares"

Sumar busca aprobar antes de verano el que ha sido uno de los grandes asuntos que le ha enfrentado a su socio de Gobierno, el PSOE: la nacionalización de los saharauis. La exclusión de los apátridas -situación en la que se encuentran los saharauis- de la regularización extraordinaria de migrantes llevó al socio minoritario de la coalición a impulsar de nuevo la norma, llegando a escenificar una pinza con el PP en esta materia.

La proposición de ley, presentada por Sumar esta legislatura y Unidas Podemos en la pasada, reconoce la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, cuando el Sáhara Occidental todavía estaba bajo administración española, así como sus descendientes. Una norma similar a la que ya aprobó el PP con los sefardíes en el año 2015. Además, para quienes queden fuera de esos supuestos, Sumar propone reducir de diez a dos años el tiempo de residencia legal exigido a los ciudadanos apátridas para solicitar la nacionalidad por residencia, equiparándolos al régimen que ya tienen los ciudadanos de países iberoamericanos.

El Congreso aprobó en febrero del año pasado la propuesta de Sumar, con el único voto en contra del PSOE -Vox se abstuvo- y desde entonces ha estado meses bloqueada y guardada en un cajón: dormida en la Comisión de Justicia, encadenando prórrogas del periodo de enmiendas.

Una parálisis que la coalición de izquierdas atribuye directamente al escaso interés del PSOE, que preside la comisión encargada de tramitar la norma. Vinculan este bloqueo al Gobierno, después del giro sobre el Sáhara adoptado en 2022, cuando por primera vez España reconocía la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española, en lugar de reclamar su autodeterminación, como hasta ahora.

Pero tras la publicación del decreto de regularización de migrantes, donde los apátridas quedaron fuera del texto pese a estar en borradores previos, Sumar abrió conversaciones con el PSOE e intensificó la presión parlamentaria, con reuniones con el Frente Polisario en el Congreso a la que acudieron todos los partidos salvo el PSOE. Finalmente el socio minoritario de Gobierno forzó el desbloqueo de la ley, que inició el pasado 28 de abril la recta final del trámite parlamentario, con la reunión de la Comisión de Justicia para constituir la ponencia de la norma, donde se abordan posibles modificaciones y acuerdos sobre el texto.

En Sumar confían en que la Comisión avance un paso más después de las andaluzas, y aspiran a que pueda reunirse el próximo 27 de mayo, para rematar la ponencia y elaborar el texto final. Una vez dado ese paso, deberá volver a reunirse para votar el dictamen final, que después irá a Pleno. Un trámite que podría completarse a lo largo del mes de junio, antes de verano. Una vez aprobada, pasará a Senado, con mayoría absoluta del PP, que tiene dos meses para ratificarlo en caso de que no haya más enmiendas, y que podrá agilizar o retrasar su aprobación dentro de esos plazos. En caso de tramitarse por el procedimiento de urgencia, los plazos se reducirían a 20 días.

La duda en este punto es la posición del PSOE, que hasta ahora ha exhibido sus reticencias a permitir el trámite de la norma. En Sumar apuntan a que la posición final de los socialistas no depende tanto del partido, que llegó a impulsar una enmienda para incluir a los saharauis en la regularización extraordinaria de migrantes, sino por el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares. "Depende de Albares", resumen en la coalición de izquierdas. En Sumar todos tienen claro que el PSOE duda sobre este asunto, aunque hay quien señala directamente la cuestión política en la nueva relación con Marruecos, mientras que otros apuntan a cuestiones más logísticas del Ministerio de Justicia, debido a la posible saturación que podría generar tanto en consulados como registros.

En el caso del PP, que siempre ha apoyado la propuesta parlamentaria, también genera ahora dudas. Las enmiendas presentadas por el PP recortan parcialmente la norma presentada por Sumar, y eliminan la posibilidad de dar nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en la colonia española antes del 26 de febrero de 1976 y sus descendientes, y únicamente mantiene la reforma del Código Civil para reducir los plazos de nacionalización a este colectivo de los diez años actuales a dos.

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En el ala minoritaria de la coalición sin embargo afrontan con optimismo esta recta final, aun con dudas sobre la posición final del PP y la sospecha de los socialistas puedan poner más trabas en el trámite parlamentario. De momento, el grupo parlamentario ya ha remitido a todos los grupos parlamentarios una propuesta de texto para aunar todas las posiciones y buscar el apoyo necesario.