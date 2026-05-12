Ayuso: "Los gobiernos de México y España nos han puesto en peligro a mi equipo y a mí"

Cuatro días después de la abrupta cancelación del tramo final de su polémico desplazamiento a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado los motivos que le llevaron a la suspensión de los cinco últimos días del viaje. Ayuso ha insistido en las acusaciones de boicot por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negadas tanto por el grupo hotelero que acogía los Premios Platino, a los que finalmente no acudió, como por las propias autoridades mexicanas, y ha denunciado el "abandono" por parte del Gobierno de España.

"El Gobierno de México y el Gobierno de España han puesto en peligro a mi equipo y a mí", ha señalado en una entrevista en la cadena Cope. "Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora", ha añadido en referencia a Sheinbaum, "se ha dedicado el día entero, todos los días de las mañaneras, de una manera incomprensible a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros, y el Gobierno desde aquí también, sin saber ni cómo estábamos, ni dónde nos encontrábamos, ni cómo nos hemos tenido que proteger".

Ayuso ha explicado que si decidió no acudir a los Premios Platino, "evento que adoro", ha dicho, y suspender la parte final del viaje en Monterrey, que incluía, ha aseverado, encuentros con la patronal y unas 60 empresas del país, con potenciales inversores o una visita al Instituto Tecnológico, fue por no poner en peligro a su equipo ni a ella misma. "Hemos tenido que cortar y desaparecer. Y si no es porque nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti", ha asegurado.

La presidenta madrileña ha insistido en señalar la actividad del narcotráfico en el país para justificar su decisión. "Desde que llegó Morena [el partido de Sheinbaum y de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador] ha habido centenares de políticos asesinados. Si nos vamos al número de funcionarios asciende más de mil", ha subrayado. "Es un país sumido por el narcotráfico y muchos de los estados mexicanos son directamente gestionados por ellos, por el narco. Es profundamente violento y peligroso, y el Gobierno nos ha abandonado", ha insistido.

"Es algo que a mí me parece gravísimo", ha incidido. "Sobre todo porque no hay diplomacia española para según qué instituciones, para según qué funcionarios ni qué políticos. El Gobierno de España a un representante del Estado lo ha abandonado y no solo lo ha abandonado, sino que ha echado fuego desde aquí", ha reiterado.

Ayuso ha insistido, además, en las acusaciones de boicot lanzadas desde la Comunidad de Madrid en el comunicado del pasado viernes en el que informaba de la suspensión del final de la visita. Ya desde antes de su llegada, ha asegurado, Sheinbaum había buscado polémicas con la Comunidad de Madrid. La presidenta mexicana ya había entrado en confrontación con Ayuso, especialmente después de que la dirigente madrileña hubiera defendido el legado de la Conquista. "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir", había dicho. La presidenta madrileña también había asimilado en el pasado a México con dictaduras como Venezuela, Cuba o Nicaragua.

"Una vez hemos llegado allí, nos ha boicoteado cada evento", ha proseguido Ayuso, que ha incluido en esa lista la cancelación del evento 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México', previsto en la Catedral Metropolitana y que cambió de ubicación tras la decisión de la Arquidiócesis de no acogerlo finalmente, las protestas contra ella a la entrada del Congreso del Estado de Aguascalientes o la irrupción de una concejal de Morena en el acto en el que se le iban a entregar las Llaves de la ciudad de Aguascalientes.

También lo ocurrido en torno a los Premios Platino. "Directamente llamó al complejo, y tengo pruebas", ha mantenido Ayuso, "y dijo: 'Como esa señora entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto lo cierro'. Y este recinto que ya ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente con el Gobierno, tuvo que prohibir la entrada".

Sobre el mensaje en el que el Grupo Xcaret negaba presiones del Gobierno mexicano y aseguraba que habían sido ellos mismos quienes habían pedido a los organizadores retirar la invitación por sus "desafortunadas declaraciones", ha señalado que en el acto sobre el mestizaje en Cuauthémoc en que intervino junto a Nacho Cano apenas mencionó a Hernán Cortés. "Hablé más de Isabel la Católica y especialmente de la Hispanidad, y todos podrán ver que jamás insulté a nadie, que jamás ofendí a nadie y más bien todo lo contrario", ha declarado.

La presidenta madrileña ha trazado, además, paralelismos entre las situaciones de España y México. Lo ocurrido durante su visita, opina, viene a demostrar "el nivel de manipulación de nuestro Gobierno y, por supuesto del Gobierno de México".

"Lo preocupante", ha añadido, "es que las mismas formas de hablar, de actuar y de moverse de Morena y de la presidenta de México son idénticos a lo que está pasando en España con los fiscales, con las operaciones de Estado, con la utilización de los medios públicos. El paralelismo es enorme y me preocupa muchísimo. Es realmente triste ver cómo un país como México, que ha experimentado un hundimiento institucional enorme los últimos seis años, es exactamente el ejemplo por el que vamos nosotros", ha zanjado.

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A sus palabras no ha tardado en reaccionar el PSOE. Desde la cuenta del partido en Madrid se acusa a Ayuso de hacer el ridículo, victimizarse y luego echar la culpa al Gobierno. "De primero de estrategia de MÁR", trasladan en referencia al jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.