En Directo
Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Sáenz de Santamaría niega en el juicio de Kitchen el contenido de un correo del caso Montoro y dice que Hacienda no le dio datos de Bárcenas
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro y todavía hoy senador Javier Arenas, entre otros, además del hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo Bárcenas, y distintos miembros de la Guardia Civil y la Polícia Nacional.
El tribunal hace un receso
Dos agentes de Ciberdelincuencia confirman que solo han podido descifrar el 60% de los archivos que intervinieron a Villarejo
Dos agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han confirmado este martes en el juicio del caso Kitchen que su unidad y el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), descifraron "bastante información, pero no la totalidad" de los archivos que se intervinieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Al ser interpelados de nuevo por el letrado del PSOE, que ejerce la acusaicón popular, los agentes han afirmado que "un sesenta y tantos por cien".
Comienza la sesión del juicio
La sesión de hoy aun no ha empezado, como suele hacerlo puntualmente a las 10 horas, porque están revisando el slitado de personas citadas y las renuncias que algunas partes han hecho
En la sesión de este martes están previstas nuevas declaraciones policiales y de peritos
Después de las declaraciones previstas de los agentes policiales citados para hoy, la sesión se dio por concluida
Comienza la sesión de este lunes tras un inicial retraso y corto receso
Finaliza la sesión de hoy y de la semana
El técnico que instaló cámaras en la casa de Bárcenas asegura que Rosalía Iglesias le pagó con tres billetes de 500 euros: "Estaban nuevecitos"
Tras un receso de una media hora se reanuda la sesión de este jueves
- Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas
- El gran desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco de Cáceres se construirá sobre una zona de riesgo medio-alto del Calerizo
- La calle de Cáceres que nació con vivienda protegida y ahora convierte sus bajos en apartamentos
- Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real
- Una ruta por la Plasencia de Robe: conoce los lugares para redescubrir al músico en su ciudad natal
- Leda pide 150.000 euros para ceder la línea Mérida-Sevilla y el Gobierno inicia la retirada de la concesión
- El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, hospitalizado en Badajoz
- Crítica a la ampliación del Museo de Cáceres: 'Se nos cayó el alma a los pies