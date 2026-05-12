Sara Fernández

Moreno saca el colmillo con Adamuz y se enfrenta a la izquierda con los cribados

Debate final y ni una bala ha quedado en la recámara de los candidatos. El presidente Juanma Moreno apeló al cáncer de colón del que murió su padre, para combatir el ataque durísimo y coordinado de toda la izquierda por la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. También habló del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, pidiendo explicaciones al Gobierno por lo ocurrido. "Ni una sola respuesta", reprochó Moreno al Gobierno de la nación. Enfrente tuvo a la socialista María Jesús Montero replicando con la gestión que hizo Emergencias 112, competencia de la Junta de Andalucía: "Toda la verdad. Se sabrá toda la verdad. También lo que ocurrió en el 112".