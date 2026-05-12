El PP pide explicaciones a Zapatero y asegura que no podría haber cometido irregularidades "sin Sánchez"

El Partido Popular (PP) vuelve a reclamar "explicaciones" sobre sus actividades económicas al ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, después de que El Confidencial publicase este martes que se estrecharía el cerco judicial sobre él por posible blanqueo de capitales. En una comparecencia de urgencia en la sede del primer partido de la oposición en la calle Génova, la vicesecretaria de regeneración institucional de los populares, Cuca Gamarra, exclamó que tras lo publicado "lo que está claro es que no cabe más silencio". Y añadió: "Se necesitan explicaciones. Tanto del señor Rodríguez Zapatero como del propio presidente Sánchez [Pedro], porque evidentemente les atañe a ambos", concluyó, antes de decir que esas presuntas irregularidades no se podrían haber cometido "sin Sánchez". "Estamos hablando de rescates millonarios, a través de fondos de los Presupuestos Generales del Estado en los que podría haber intervenido el señor Zapatero. Y parece ser que, además, haber cobrado por ello", sintetizó.

Gamarra apeló igualmente a la necesidad de "transparencia", para, dijo, "saber si es verdaderamente cierto las investigaciones que se están llevando a cabo. Y sobre todo: si él ha mentido". La vicesecretaria de los populares recordó que en su reciente comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', impulsada por el PP gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta, Zapatero aseguró que podía justificar todos sus ingresos y que no tenía patrimonio oculto.

Tampoco dejó pasar por alto la representante del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo el hecho de que en varias de las operaciones que se consideran sospechosas participó el propio Gobierno, singularmente en el rescate durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra. El empresario alicantino Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, ya está siendo investigado por presuntas irregularidades vinculadas a esa compañía aérea. Se le detuvo recientemente poco después de compartir una jornada de deporte en el monte madrileño de El Pardo con el ex jefe del Ejecutivo, tal y como desveló El Debate. Una información que Zapatero, en una entrevista hace unas semanas en Onda Cero, consideró sospechoso, por lo que animó a los medios de comunicación a investigar el origen de la misma.

En esa entrevista, Rodríguez Zapatero admitió que cobraba por "informes orales" de la empresa de Martínez y de otras compañías, y aseguró que cotizaba por el máximo de IRPF, presumiendo de no haber creado una sociedad para pagar menos al fisco.

Noticias relacionadas

Gamarra, por último, invitó a que Zapatero ofrezca las explicaciones que le reclama el PP en la campaña andaluza, donde ya ha participado en varias actos y mítines respaldando a la candidata del PSOE andaluz, la ex vicepresidenta primera María Jesús Montero. "Le invitamos, a que de manera inmediata, y a poder ser en la campaña andaluza, dé explicaciones y dejen de guardar silencio, tanto Zapatero como Sánchez".