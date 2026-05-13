Una jueza investiga a Vito Quiles por viajar en el Ave de Alicante a Madrid sin pagar todo el trayecto

La polémica vuelve a cercar al agitador ultra Vito Quiles. Una magistrada de Alicante le ha imputado por haber viajado de forma recurrente en el AVE desde la provincia hasta Madrid sin haber abonado la totalidad del trayecto. El caso estalló el pasado verano, al trascender que Quiles habría sido sorprendido en el tren de alta velocidad con un billete que solo cubría el tramo hasta Albacete, a pesar de que su destino final era la capital.

Los hechos generaron una tormenta en redes sociales, donde el propio Quiles trató de desacreditar la información calificándola de "bulo". Sin embargo, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, intervino en la conversación digital aportando datos del altercado.

Según han confirmado fuentes judiciales a este diario, no se trata de un incidente aislado. Renfe ha presentado ante el juzgado una recopilación de múltiples incidentes similares, lo que apunta a una práctica sistemática. Unas pagaba el billete hasta Albacete, otras hasta Cuenca y de esta manera se habría ahorrado pagar la totalidad del viaje, en sus múltiples desplazamientos desde la provincia a la capital de España. Ante los indicios de un presunto delito de estafa, la instructora abrió diligencias y citó a declarar a Quiles para este martes en calidad de imputado.

Sin embargo, el agitador no ha comparecido esta mañana en sede judicial. El motivo técnico es un defecto en la forma de la notificación: la citación fue entregada a su madre y, por tanto, no existe constancia legal de que la haya recibido personalmente. Ante este "extravío" preventivo, el juzgado ya estudia fórmulas para asegurar que la próxima notificación se realice en mano y evitar que el proceso se siga dilatando.

Promoción verano joven

Los hechos se remontan al pasado verano, cuando Quiles fue interceptado tras intentar llegar a Madrid con un billete de la promoción 'Verano Joven' de apenas seis euros, cuyo trayecto terminaba en Albacete. Según trascendió entonces, el imputado no solo viajaba con un título insuficiente, sino que inicialmente intentó ocupar una plaza en clase preferente y, tras ser desalojado por el personal, se ocultó en la cafetería del tren para evitar el control del interventor antes de llegar a la capital. Aquella maniobra le costó una regularización 'in situ' de 94 euros, un incidente que Renfe documentó y que ahora forma parte del grueso de la causa judicial.

El incidente generó una agria batalla en la red social X, donde el propio Quiles trató de desacreditar la información calificándola de "bulo". El ilicitano argumentó en su defensa que "sin billete no hubiera podido entrar en un AVE" y justificó su presencia en el vagón preferente alegando un fallo en la web de Renfe que le obligó a pagar un "añadido" a bordo. Incluso llegó a afirmar que el propio revisor le invitó a la Sala VIP por las molestias.

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Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, intervino para ironizar sobre la "casualidad" de que la plataforma sufriera un "fallo selectivo" que permitiera comprar billetes a Albacete pero no a Madrid. "Qué cosas", zanjó el ministro. Tras la polémica, Renfe hizo una recopilación de todos los incidentes por hechos similares por los que ha presentado la denuncia.