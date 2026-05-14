Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP: "Sánchez y la polarización nos han llevado a un clima de canallismo político"

-¿Cuántos escaños va a sacar el PP el domingo?

-Pues si yo supiera a ciencia cierta eso me dedicaría a adivinar el futuro. No lo sé. Pero parece ser, tiene pinta, que el PP va a ganar las elecciones y Juanma Moreno va a ser presidente. Ahora está por ver todavía si con una mayoría suficiente para gobernar en solitario o sin mayoría suficiente que le obligue a hablar con otras fuerzas. Eso depende de los andaluces.

-¿Cómo está viendo en general la campaña?

-Pues yo creo que el PP ha hecho una muy buena campaña, muy de calle. En Andalucía en primavera hay que estar en la calle, la campaña es de calle. Y Juanma ha estado en todos los rincones de Andalucía y ya hemos visto el buen ambiente. Yo creo que la campaña del PP ha ido de menos a más, subiendo la intensidad propositiva, que ha ido muy bien. En cambio, la campaña de la candidata socialista la veo errática. Cuando uno viene a disgusto, se nota. Y los patones que ha metido en los últimos días de campaña son imperdonables y su electorado se lo va a hacer pagar. Llamar accidente laboral a la muerte de los dos guardias civiles, como si se hubieran resbalado en la patrullera o se les hubiera olvidado poner el cinturón de seguridad es de una candidata desconectada. Y después que hemos sabido que el Partido Socialista está suplantando personal del Servicio Andaluz de Salud llamando como si fueran operadores telefónicos que van a dar o posponer citas médicas van a pedir el voto al PSOE; eso es una vergüenza. Eso yo creo que demuestra la desesperación de la señora Montero.

-¿No cree que Juanma Moreno también rompió ciertos consensos en el último debate cuando habló de Adamuz y achacó la responsabilidad a María Jesús Montero?

-Yo creo que le preguntó, ella era vicepresidenta del Gobierno y le preguntó, oiga, ¿vamos a saber algo de esto? Es que la gente quiere saber qué pasó exactamente, cuál fue el motivo, ¿no? Y ella no ha dicho ni pío de Adamuz, ¿no? Yo creo que lo de Adamuz no fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno de España en toda regla.

-¿Echa mucho de menos la política andaluza?

No, porque participo en ella y la sigo permanentemente. Yo la mitad de la semana estoy en Andalucía, y hago política en Andalucía, tanto en Málaga como en el resto de provincias, así que sigo conectado.

¿Se está involucrando mucho, se lo han pedido? ¿Querrías más o menos?

-No, más no, porque es que estoy todos los días tirado por la carretera. Creo que voy a acabar la campaña con 7.500 kilómetros hechos. Hemos estado haciendo cuentas ahora en el coche. He estado varias veces en las ocho provincias y he hecho exactamente lo que me ha pedido mi presidente JuanmaMoreno. Él me ha pedido que me implique en la campaña y lo he hecho como él me ha pedido.

-Alguien que recorre tanto Andalucía, que habla con tanta gente, que vea tanta gente, que también tiene la atalaya de Madrid, ¿qué sensación percibe? ¿Cómo ha cambiado tanto Andalucía como para que se avecine un resultado abrumadoramente mayoritario para fuerzas de la derecha?

-Tienes que irte de Andalucía para darte cuenta. Tienes que irte de Andalucía o alejarte un poco de Andalucía para ver en perspectiva lo que se ha hecho estos casi ocho años. Y yo lo veo desde fuera muchas veces, cuando estoy en otras comunidades autónomas. La gente habla con sana envidia de la gestión y de la transformación de Andalucía, de ese sentimiento de que antes éramos el vagón de cola de todo y ahora estamos en el podio, compitiendo con Madrid y Cataluña, siendo en algunas cosas segundos y en otras terceros. Somos primeros en número de autónomos por encima de Cataluña, somos segundos en el número de empresas por encima de Cataluña, pero por detrás de Madrid, y ahora de lo que se trata es de seguir en el podio y seguir compitiendo con Cataluña y Madrid para ser los primeros de España.Nosotros lo que queremos es seguir en la cima y seguir peleando por ser los primeros de España. Yo creo que se dan las condiciones para que en pocos años Andalucía lidere al conjunto de las comunidades autónomas de España. El domingo lo que se juega no solo es seguir en el podio, que seguiremos. Lo que se juega es ganar posiciones o bajarnos de ese podio.

-Ustedes insisten en que María Jesús Montero es la corresponsal del sanchismo en Andalucía. Pero ellos creen que Pedro Sánchez le suma. Está por ver, ¿no?

-La suma la vamos a ver el domingo. Yo creo que lo que se viene es que la señora Montero consiga el triste récord de conseguir el peor resultado de la historia del Partido Socialista de Andalucía.

-La relación con Vox. Es distinta entre ustedes y ellos en según qué comunidades. En Andalucía Vox es particularmente beligerante con Juanma Moreno, incluso el portavoz parlamentario es muy faltón con él en las sesiones. Y ahora, aunque Juanma Moreno fue el primero que dio concurso a Vox en la política española, cuando le pidió apoyo para la primera investidura, es verdad que quizás en estos momentos sea el barón popular al que más repele, si me permite el término, el partido de Abascal ¿Cómo debe ser esa relación del Partido Popular en general? ¿Se va a normalizar o en cada territorio puede ser distinta?

-El PP habla con todo el mundo, y evidentemente en cada territorio las conversaciones las lidera el líder territorial. María Guardiola en Extremadura, Azcón en Aragón, Mañueco en Castilla y León y Juanma en Andalucía. Hombre, aquí aspiramos a no tener que sentarnos con nadie y que Juanma saque una mayoría suficiente, que es a lo que aspiramos. Juanma va a hablar con todo el mundo, con todas las fuerzas, porque como ha hecho esta legislatura con mayoría absoluta, ¿no? Por tanto, la mayoría a la que aspiramos no es incompatible con hablar con todos. Se va a hacer también. Yo creo que esa es la mejor forma de avanzar

-¿Qué le queda al proyecto del PP en Andalucía llevando ya ocho años gobernando?

-Mucho, mucho. Veníamos de muy atrás. Igual que ya lideramos algunas cosas que antes éramos vagón de cola, todavía hay que avanzar en mejorar la sanidad pública. Claro que sí, hemos avanzado muchísimo. En Sanidad hemos duplicado el presupuesto desde el último Gobierno socialista a este año.

-Pero más que de presupuesto y dinero, que sí ha aumentado para la sanidad andaluza, el problema es de gestión, no?

-Sí, pero me refiero a eso. Aunque se ha aumentado el presupuesto, hay que seguir avanzando en prestar un mejor servicio a la ciudadanía, hay que seguir trabajando en reducir el fracaso escolar, hay que seguir avanzando en política de vivienda, la Junta ha hecho mucho, acompañada de los ayuntamientos, pero aquí el Gobierno central nos ha dejado en la estacada y no ha hecho absolutamente nada. La Andalucía del futuro que va a liderar España está en pleno proceso de construcción y sería una mala noticia que se detuviera de golpe.

-A nivel nacional, ¿habrá presupuesto o es una cosa ya sin la que podemos vivir?

-Los españoles tenemos la obligación, como cualquier ciudadano del mundo, de cumplir la ley. Y si hay una ley especialmente que hay que cumplir es la Constitución, que es la ley de leyes, pues la Constitución dice que el Gobierno tiene la obligación de presentar el presupuesto en el último trimestre del año, a su debate. Y en el debate intentar convencer a los grupos en la Cámara para que se aprueben. El Gobierno incumple sistemáticamente la Constitución. No ha presentado los presupuestos incumpliendo la Constitución, insisto,pero porque sabe que los pierde. Sánchez dijo una vez, a Rajoy, no hay nada más inútil que un Gobierno sin presupuesto. Un Gobierno sin presupuesto es tan inútil como un coche sin gasolina. Eso dijo Pedro Sánchez. Y llevamos varios años sin presupuesto. Ese es el gran fracaso de la señora Montero, que incumple la Constitución y no ha cumplido con su principal obligación de presentar un presupuesto.

-¿La nueva financiación será efectiva? Ustedes sostienen que perjudica a Andalucía, pero María Jesús Montero insiste en que la principal beneficiada es Andalucía, le vendrían 5.000 y pico millones.

-Claro, pero no es que le vengan o no ahora millones, después de muchísimos años. Es, ¿cuánto le vienen de más a los otros? Cataluña sale muy beneficiada desde hace muchísimos años. Y ¿cuánto le viene de más a los otros? Cataluña sale muy beneficiada de esta financiación. Es más, la reflexión es clara y yo la intento compartir con todos los andaluces. ¿Ustedes creen que un modelo de financiación negociado y comunicado por el independentismo catalán beneficia más a Andalucía que a Cataluña? No se lo cree nadie. Es que la señora Montero nos intenta hacer ver lo imposible. Ella ha dicho, en su campaña, quedan varios días y no ha aparecido al final, lógico, que va a venir Salvador Illa. Claro, a ver cómo la señora Montero explica que va a traer a Andalucía a la persona que va a beneficiarse más de la financiación autonómica a costa de los andaluces, y ella como andaluza lo ha hecho así, perjudicando a Andalucía. Por tanto, todo es un disparate

-Antes decía que el PP habla con todo el mundo. Con Junts, al que tanto han criticado, también hablará, lógicamente, tarde o temprano. A lo mejor algún día cambia el eje y hay una alianza de todas las fuerzas de derechas, de todo signo.

-El PP tiene que tener la capacidad de hablar con todo el mundo y pactar con casi todo el mundo. No, con Bildu no vamos a pactar nunca ni vamos a hablar nunca. Línea roja.

-¿La oposición de Feijóo está siendo efectiva? ¿Conduce a los objetivos que tiene el Partido Popular?

-Yo creo que la victoria en Andalucía es la antesala del cambio en España. la victoria amplia de Juanma Moreno hará inevitable el cambio de Gobierno en España. Es sólo cuestión de tiempo que Pedro Sánchez se dé cuenta de que hace tiempo que desconectó de los ciudadanos y que la gente quiere un cambio de Gobierno en España. Lo dicen encuestas propias y ajenas, por tanto sería razonable que un Gobierno sin presupuesto le diera la voz a los españoles y que hablaran.

-¿Qué se puede exportar de la política andaluza a la nacional?

-¿Qué echo yo de menos, mejor dicho, de la política andaluza en la nacional? La templanza, la moderación, el entendimiento, aunque pensemos distinto. La polarización de Pedro Sánchez nos ha llevado a un clima de canallismo político en la política nacional de la que solo se beneficia Pedro Sánchez, porque es o conmigo o contra mí. Y en política y en la vida existen los tonos grises, y en los tonos grises, que es la moderación y el centro, es donde se mueve la inmensa mayoría de los españoles.

-Hablando de Málaga, ¿ve posible que Francisco de la Torre sea de nuevo candidato a la alcaldía?

-Yo he estado con Paco en esta campaña. Lo veo más en forma que nunca, con las ideas claras, con el apoyo ciudadano, con muchos proyectos. Por tanto, el mejor candidato que puede tener el PP en Málaga es Paco de la Torre.

-¿Usted se descarta?

-Yo es que nunca me he postulado.

-Prefieres ser ministro.

-Yo no me descarto porque nunca me he postulado, Jose María. Hablo de la alcaldía.

-Yo escribí hace ya muchos años que llegaría a ministro.

-(Sonríe). A mí para lo de la alcaldía me postularon. Yo no me descarto porque no me postulé nunca. Ya lo sabes, ¿no? Por tanto, yo creo que Paco es la mejor opción que tiene Málaga y tenemos que estar todos con él. Málaga le quiere, le respalda y el gran arquitecto de la Málaga del siglo XXI se llama Paco de la Torre.

-Me gustaría que dijera algo de la campaña de los demás partidos, incluyendo el suyo. ¿Cómo ve el desenvolvimiento electoral de los adversarios?

-Pues mira, yo creo... Lo que poino de la campaña del PSOE lo he dicho antes. Una campaña absolutamente errática de una candidata que viene a palos y que ha metido la pata ofendiendo a las familias de los guardias civiles asesinados porque si vas persiguiendo a unos narcos, los narcos te quieren matar, te quieren matar y eso es un asesinato. Evidentemente está más cerca del asesinato que del accidente laboral, por decirlo claro. Después, intentar suplantar al SAS engañando a los andaluces como si les fueran a dar una cita médica para pedir el voto del PSOE. Eso es una vergüenza, no tiene otro nombre. La campaña de Maíllo: errática y evidentemente se nota que esa izquierda obsoleta ya cada vez tiene menos apoyos en España y en Andalucía. En cambio la campaña de Adelante Andalucía, que es una campaña más fresca, sí me ha sorprendido a mí y puede ser capaz de reconducir al votante de izquierdas, más de izquierdas, que no pueda votar al Partido Socialista, pero que no pueda votar al PP, porque es muy de izquierdas, puede encontrar en Adelante Andalucía un apoyo. Pero bueno, yo creo que a Juanma Moreno le votaron, igual con la campaña del PP, a Juanma Moreno le votaron muchísima gente de izquierdas en las pasadas elecciones, y estoy convencido que ninguna de esas personas ha visto defraudada la confianza y cuando pedimos que la vuelvan a depositar y luego la de Vox, una campaña en la que no hemos entrado porque es una campaña de insultos permanente que no que no coincide ni con Andalucía ni con el modelo de la política del Partido Popular.

-Pero es complicado ser indiferente a ese tono que exhiben.

-Lo hemos sido. No hemos entrado al trápol. Juanma ha hecho una campaña de balance de gestión y propuestas..

-¿Se va a animar a cantar usted también?

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-Yo puedo tener otras virtudes, pero mi presidente es tan completo que baila y canta. Yo asi acaso, pincho..