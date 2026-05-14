La renuncia del ex 'número dos' de Interior a un perito permite a Fernández Díaz desacreditar los SMS que le implican en Kitchen

El primer guion del juicio de Kitchen reservaba para esta jornada la declaración de dos peritos, cuya comparecencia debería arrojar luz sobre la veracidad de los SMS que, según declaró el ex número dos de Interior Francisco Martínez, le habría enviado el exministro Jorge Fernández Díaz en plena operación parapolicial contra Luis Bárcenas, y que probarían que el que fuera titular de Interior sabía que la cúpula de la Policía había sustraído dos teléfonos y un iPad al extesorero del PP. Sin embargo, en los últimos guiones del juicio solo aparece la comparecencia de Javier Rubio Jaramillo, quien ha sido propuesto por el que fuera titular de Interior. Y a la vez, ha desaparecido la declaración del perito informático Lorenzo Martínez Rodríguez, que había sido designado por Francisco Martínez, que finalmente ha renunciado a defender la veracidad de los mensajes.

De esta forma, el perito Rubio Jaramillo podrá confirmar, sin una opinión técnica, la veracidad de los supuestos SMS que implican a Fernández Díaz en la Kitchen. En su trabajo, el perito mantiene que los "presuntos mensajes" presentaban "notables irregularidades" que les hacían "adolecer de una alta probabilidad de manipulación, lo que impediría que fueran tomados como veraces y que estuvieran revestidos de las características de autenticidad e integridad exigibles a estas evidencias".

Jorge Fernández Díaz, a la llegada a la Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio por el caso Kitchen. / José Luis Roca

El enfrentamiento entre Fernández Díaz y Martínez, que tuvo como momento álgido el careo que ambos mantuvieron en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ante su entonces titular, Manuel García Castellón, ha bajado de intensidad. Este periódico ha podido confirmar que la relación entre ambos en el juicio es correcta e incluso cordial, pues el ex número dos de Interior ha llegado incluso a llevar café en un receso de la vista oral a su antiguo jefe en el Ministerio.

También los notarios

Además, las declaraciones de los notarios que protocolizaron los mensajes también han favorecido los intereses del exministro Fernández Díaz. Ambos confirmaron que lo que en realidad hicieron fue lo que se denomina un acta de manifestaciones, que es un documento público firmado ante notario en el que una persona declara voluntariamente unos hechos, pero que no comprobaron la veracidad de lo que este les decía.

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos del exministro del Interior. Juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Sin embargo, en las agendas de José Manuel Villarejo se constatan varias anotaciones que señalan la supuesta participación de Fernández Díaz en la operación parapolicial. Así, el 2 de julio el comisario jubilado escribió: "Chisco: [Francisco Martínez] Toque sobre posible cita de LB con IGLES. Queda en que hablará con MINIST". Y el 6 de julio, tras conversar supuestamente con el letrado Javier Iglesias, redactó: "Dice que el MIN. habló con RAJ y todo es OK".

Dos días después, el 8 de julio de 2013, el comisario plasmó en su agenda: "Chisco: sobre reunión BARC con IGLES hoy a las 10h. Le llamé y no atendió. Envié Wassap y tampoco. Al final coordina todo, pero mosca con el MINISTR". En este sentido, en su declaración en el juicio el abogado Javier Iglesias reconoció que acudió en esas fechas al centro penitenciario de Soto del Real, en el que estaba preso Luis Bárcenas, con quien mantuvo un encuentro.

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El comisario Enrique García Castaño, alias 'El Gordo' / EFE

Tras la comparecencia del perito Javier Rubio Jaramillo el tribunal del juicio de Kitchen iniciará la parte documental del mismo. En concreto, está prevista la reproducción de las declaraciones que realizó en la fase de instrucción el comisario Enrique García Castaño, conocido con el alias de El Gordo, que no está acusado por padecer un problema de salud grave. En sus comparecencias, el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía reconoció la existencia de la operación parapolicial para sustraer a Bárcenas los documentos que pudieran perjudicar al PP y a sus dirigentes.