Controversia
Polémica tras pedir el PP censurar las letras de una comparsa de Alcalá de Guadaíra y retractarse después
Fuentes del partido aseguran que la presentación de esta queja ante la Junta Electoral de Zona se debe "a una descoordinación entre el equipo jurídico y el político"
Carlos Doncel
El miércoles por la tarde saltó la polémica: el PP había pedido a la Junta Electoral censurar a las agrupaciones de carnaval que cantan este sábado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. Entre ellas, 'DSAS3', una comparsa muy crítica con la gestión de la sanidad andaluza. Pero unas horas después de haber presentado la denuncia, el Partido Popular se ha retractado y asegura haberla retirado.
Fuentes del PP atribuyen la presentación de esta queja ante la Junta Electoral de la Zona "a una descoordinación entre el equipo jurídico y el político". "Al tomar conciencia de lo ocurrido y tras haber mantenido una conversación con Bruno García, alcalde de Cádiz, se ha procedido a retirar la denuncia", apuntan desde el partido a El Correo de Andalucía.
"Me he enterado este jueves por la mañana por los medios, y al tener conocimiento he llamado de inmediato a la dirección del Partido Popular de Sevilla", ha afirmado al respecto el propio Bruno García. "Desde aquí, desde Cádiz, lo decimos a boca llena y de manera firme: el carnaval es libertad, la expresión de un pueblo. Y no sobra en ningún momento, siempre suma", ha declarado el regidor gaditano.
"Prohibir cualquier alusión política"
En la denuncia interpuesta ante la Junta Electoral de Zona, adelantada por Sevilla Actualidad, el representante del PP advirtió de la celebración del acto Carnaval de Primavera en el municipio alcalareño. "Se han anunciado la actuación de varios coros, chirigotas y comparsas que contienen letras que ejercen la legítima crítica política hacia diversos espectros. Pero el día de reflexión dichas actuaciones podrían vulnerar el artículo 50 de la LOREG", recoge el escrito consultado por este periódico.
Así, los populares reclamaron que no se permitiera a las agrupaciones "incluir en sus repertorios letras con alusiones politicas, así como la prohibición de manifestar opinión política de cualquier signo". De igual forma, desde el PP pidió que el Consistorio de Alcalá de Guadaíra remitiera "el nombre de las Delegaciones y personas responsables de dicho acto, para su posible individualización de la responsabilidad en caso de ignorase la advertencia".
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