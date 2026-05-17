ELECCIONES EN ANDALUCÍA:
Los resultados de las autonómicas, en mapas y gráficos
Por Jose Rico
Andalucía ha cerrado el ciclo electoral autonómico con otra amarga victoria para el PP y otra derrota sin paliativos para el PSOE. Los populares completan el pleno de gobiernos autonómicos, pero se quedan sin la mayoría absoluta y dependerán de Vox, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En cuanto a los socialistas, encajan su peor resultado en una comunidad que gobernaron durante 36 años.
El nuevo Parlamento
El PP ha ganado las elecciones con 53 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta y cinco menos que en los comicios de 2022. El presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, necesitará el apoyo de Vox para revalidar el cargo. El PSOE ha perdido dos diputados y se ha quedado con 28, su peor resultado de la historia en Andalucía. Tanto populares como socialistas han perdido un punto y medio en porcentaje de voto, pero han crecido en votos absolutos: el PP ha subido unas 143.000 papeletas y el PSOE, unas 58.000.
Vox solo ha podido arañar un parlamentario más y ha obtenido 15 asientos. La sorpresa se ha producido a la izquierda del PSOE: los andalucistas de Adelante han subido cinco puntos y han pasado de 2 a 8 escaños, relegando al farolillo rojo del Parlamento a Por Andalucía. La coalición de IU, Sumar y Podemos ha perdido un punto y medio y ha repetido los 5 diputados que ya tenía.
El último escaño
A diferencia de lo sucedido en 2022, los 'restos', la diferencia de votos por la que un partido se lleva el último escaño de cada circunscripción, o por la que otro partido se queda a las puertas de llevárselo, no han beneficiado tanto al PP en esta ocasión. Moreno se ha adjudicado el último diputado en Málaga, Almería y Córdoba, mientras que en el resto la batalla ha sido entre otros partidos y por márgenes más amplios que en las elecciones anteriores. La diferencia más estrecha se ha dado en Jaén, donde Vox se ha quedado a 239 papeletas de quitarle un escaño al PSOE.
PARTIDO QUE SE LLEVÓ EL ÚLTIMO ESCAÑO EN CADA PROVINCIA
El pactómetro
Al quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta, Moreno necesitará ayuda para ser investido presidente por tercera vez. Necesita mayoría absoluta (55 votos) en la primera votación o mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda. Para ello, el escenario más plausible es buscar el apoyo o la abstención de Vox.
Resultados por bloques
La derecha tendrá de nuevo mayoría en el Parlamento andaluz, pero ha cedido terreno a la izquierda. En concreto, PP y Vox suman 68 de los 109 escaños, cuatro menos. El PSOE y el espacio a su izquierda contarán con 41 diputados, cuatro más. En porcentaje de voto, la derecha aglutina el 55,42% de las papeletas (un punto menos que en 2022), mientras que la izquierda reúne el 38,65% (2,2 puntos más).
El mapa del voto andaluz
El PP ha vuelto a colorear de azul las ocho provincias andaluzas y ha revalidado la primera posición en todas ellas. Sin embargo, ha retrocedido en porcentaje de voto en la mayoría de circunscripciones: todas salvo Jaén y Granada. Por ejemplo, Moreno ha bajado tres puntos en Málaga, Cádiz y Almería.
En esta última, la extrema derecha ha sido la segunda fuerza con el 23% de los votos, desplazando al PSOE a la tercera plaza. Los socialistas ceden voto en todos los feudos, especialmente en Sevilla y Huelva. Más allá del fuerte crecimiento en Almería, los ultras también suben dos puntos en Huelva y logran ascensos mucho más ligeros en Málaga, Jaén y Córdoba. Vox ha logrado superar al PSOE y ser segunda fuerza en municipios como Algeciras, Roquetas de Mar y El Ejido.
Resultados en las principales ciudades
En las ocho capitales de provincia ha ganado de nuevo el PP, pero también ha registrado bajadas en porcentaje de voto en la mayoría de ellas, todas excepto Sevilla, Granada y Jaén. El PSOE ha retenido la segunda plaza en siete circunscripciones, pero la ha perdido en Cádiz a favor de Adelante Andalucía. Sí la ha salvado, aunque por los pelos, en Almería.
Resultados históricos
El PSOE ha ganado 10 de las 13 elecciones andaluzas, la mitad de ellas con mayoría absoluta. El PP venció por primera vez en 2012, pero el pacto entre los socialistas e IU le impidió alcanzar la Junta. Lo consiguió en 2018, cuando ganó el PSOE pero la irrupción de Ciudadanos y Vox permitió a Moreno desbancar del poder a la izquierda por primera vez. Esta es, pues, el cuarto triunfo del PP, el tercero consecutivo y su segundo mejor resultado histórico.
EVOLUCIÓN DE ESCAÑOS
El socialismo andaluz cosechó su mejor resultado en las primeras elecciones autonómicas, en 1982, con casi el 53% de los votos, mientras que en 2022 recabó su mínimo histórico, con poco más del 24%. Hace cuatro años, Moreno llevó al PP a su récord en Andalucía con el 43,11% de los votos, que ahora se ha quedado en un 41,59%.
EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTO
Todos los presidentes de la Junta
El socialismo gobernó Andalucía de 1982 a 2018, encadenando en numerosas ocasiones mayorías absolutas. Con diferencia, el presidente más longevo en el cargo fue Manuel Chaves, que estuvo al frente de la Junta durante 19 años. Juanma Moreno, el primer presidente autonómico del PP, es ya el segundo que más tiempo ha ocupado el puesto. Si revalida la investidura, llegará a 12 años.
Evolución de la participación
La participación electoral se ha disparado hasta el 64,83%, 8,7 puntos más que en 2022. Es el mejor dato de movilización de los últimos 14 años. Jaén y Córdoba han sido las provincias más participativas, y Almería y Granada, donde más ha crecido porcentualmente. Andalucía suele registrar sus menores índices de participación cuando los comicios autonómicos se celebran en solitario y no coinciden con ninguna otra convocatoria. Hay una diferencia de 23 puntos entre el récord de participación (78,1% en 1996) y el dato más bajo (55,3% en 1990). El porcentaje obtenido en las últimas elecciones (56,13%) es el segundo peor dato de participación en unas autonómicas.
Salvo sorpresas, Andalucía es la última parada antes del superaño electoral 2027, en el que habrá municipales, autonómicas en media España y generales. Así pues, las urnas andaluzas determinarán en qué condiciones encaran los partidos, y los bloques de izquierda y derecha, el próximo envite electoral.
Un reportaje de El Periódico
Texto: Jose Rico
Diseño: Ricard Gràcia
Infografías: Ricard Gràcia / Francisco José Moya
Coordinación: Rafa Julve y Jose Rico