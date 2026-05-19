Alfonso Rueda exige explicaciones "rápidas" al PSOE por la imputación de Zapatero: "Forma parte del núcleo duro de Sánchez, y eso lo hace aún más grave"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reclamó este martes explicaciones "rápidas" al Partido Socialista tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El dirigente popular advirtió de la "enorme gravedad" del caso por tratarse, subrayó, de un expresidente del Gobierno y por su vinculación política con el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Acabamos de enterarnos y supongo que conforme vayan saliendo más detalles iremos teniendo más composición de lugar", señaló Rueda, antes de remarcar que Zapatero "formaba parte, sin ninguna duda", del entorno político de Sánchez. A su juicio, existen "ejemplos recientes", también en campañas electorales, de esa "especial conexión" entre el presidente del Gobierno y su antecesor socialista. "Esa complicidad, esa circunstancia de formar parte de su núcleo duro, hace el caso todavía mucho más grave", afirmó el presidente gallego, que consideró que "no somos conscientes de la enorme gravedad que esto tiene" ni del "impacto" que causa sobre la imagen de las instituciones y de quienes "estuvieron y están al frente" de ellas.

Rueda pidió al PSOE que no se limite a "echar balones fuera, mirar para otro lado o simplemente no hablar". "Aquí hay que dar explicaciones y hay que darlas muy rápido", insistió. "Estamos hablando de un expresidente del Gobierno que forma parte del núcleo duro del actual presidente del Gobierno. Me parece un tema gravísimo", añadió.

Escenario en Andalucía

El presidente de la Xunta también fue preguntado por el escenario político abierto en Andalucía y por la relación del PP con Vox, después de que se le recordase que es uno de los pocos barones populares que no necesita a la formación de Santiago Abascal para gobernar. Rueda atribuyó esa situación al respaldo mayoritario de los gallegos al PP y recordó que Vox "no tiene ninguna representación institucional en Galicia". "Los gallegos así lo quisieron desde hace mucho tiempo", afirmó. El dirigente popular aseguró que gobierna con la confianza recibida en las elecciones autonómicas de hace dos años, una confianza que, dijo, trabaja "todos los días" para mantener. "Es una enorme ventaja a la hora de gobernar, pero también una enorme responsabilidad", señaló, porque "todo aquello" a lo que se comprometió debe "ejecutarlo" al contar con mayoría suficiente.

Rueda defendió que una parte "muy importante" de los gallegos considera que los gobiernos del Partido Popular satisfacen lo que esperan "de un responsable público". Por eso, añadió, su objetivo es que en las próximas autonómicas esa confianza "como mínimo se mantenga igual" e incluso "pueda ser superada". Sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, el presidente gallego sostuvo que el jefe del Ejecutivo "va a convocar elecciones cuando le interese a él exclusivamente". Según Rueda, al presidente del Gobierno central le importa "muy poco, por no decir nada" lo que le ocurra al Partido Socialista. "Convocará en el momento en que crea que le venga mejor", afirmó.

Rueda realizó estas declaraciones antes de su participación en el Foro del Noroeste junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, una cita que defendió como un espacio "útil" para hablar de intereses comunes entre territorios, "por encima de rivalidades políticas". El presidente gallego destacó que no es la primera vez que coinciden dirigentes autonómicos de distinto signo político y lamentó que esa imagen siga siendo "algo no muy común" en España.

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"Por desgracia, diría yo, presidentes de diferentes signos políticos podamos hablar de temas que tenemos en común, intereses en común y que podemos empujar conjuntamente", indicó. Entre los asuntos compartidos citó las infraestructuras, la financiación autonómica y la promoción turística conjunta. Rueda recordó además la declaración de Santiago de Compostela, firmada por ocho comunidades autónomas, entre ellas las tres representadas en el Foro del Noroeste. "Tenemos muchas cosas que compartimos", concluyó.