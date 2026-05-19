Page, "de piedra" ante la imputación de Zapatero, asegura que nunca le vio "obsesionado con el dinero"
EP
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este martes a la noticia de la investigación por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que no le conoce una "neurosis económica".
El mandatario autonómico ha conocido la noticia en directo durante una entrevista en la emisora 'Onda Cero', recogida por Europa Press. "Me deja de piedra, me deja de piedra, sinceramente", ha asegurado tras conocer la noticia.
García-Page ha señalado que hace tiempo que no mantiene relación con Zapatero y ha reconocido que cuenta con discrepancias en "muchas cosas".
"El recuerdo que tengo siempre es la experiencia personal con Zapatero, ya le digo, nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos", ha manifestado sin embargo. En este sentido, ha apuntado que su conocimiento de Zapatero es en "su función política", señalando que "en las etapas de los ex, este país daría para una enciclopedia sobre qué pasa después de la política, para los políticos".
"Le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender", ha afirmado el presidente castellanomanchego.
- El Español, el bar-restaurante de Plasencia que lleva más de un siglo mirando a la Plaza Mayor
- Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
- La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- Clemente Sánchez Ramos, el banquero cántabro que fundó la histórica Banca Sánchez en Cáceres
- Así ha sido el momento en el que un hombre prende fuego a un contenedor de cartón frente a Múltiples en Cáceres
- Un camarero de Cáceres: 'Los autónomos están muy castigados, prefiero ser empleado y al salir desconectar
- Las imágenes de la gran pasarela de 165 metros que preservará los restos de la Vía de la Plata en la Ronda Sur de Cáceres