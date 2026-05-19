Tribunales
El PP reclama explicaciones a Sánchez por la imputación de Zapatero: "Los capos de la trama empiezan a caer”
Nada más conocerse la información desde el Partido Popular valoraron la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero “por corrupción y blanqueo de capitales” y lo calificaron de “gravedad extrema”.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, expresó en X que “no solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez”. “El Gobierno tiene que dar explicaciones ya” porque “el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer”.
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