Sánchez obvia la debacle andaluza y ve "elementos positivos" de cara a las generales: "Se ha movilizado la izquierda"

La Ejecutiva del PSOE trató ayer de pasar página del peor resultado histórico del PSOE en Andalucía, al caer de los 30 escaños de 2022 a los 28 diputados del domingo. Pedro Sánchez mostró todo su respaldo durante su intervención a puerta cerrada a su exvicepresidenta y candidata, María Jesús Montero, reconoció expresamente su "gran esfuerzo" en la campaña, y el trabajo de todo el PSOE andaluz, a pesar de los resultados finales.

Sánchez destacó que el PSOE ha subido 60.000 votos y lo ha hecho en todas las provincias. Una subida especialmente importante en Cádiz (18.000 más que hace cuatro años) y en Málaga (14.000 más). También resaltó que el bloque de la izquierda ganó cuatro escaños que perdió la derecha. Al mismo tiempo, el PSOE-A bajó en porcentaje también en todas las provincias. Donde más sufrieron fue en Sevilla (cayeron 2,67 puntos) y Huelva (2,23 puntos menos). El PSOE fue segunda fuerza en toda la comunidad, salvo en la provincia de Almería, donde quedó ligeramente por detrás de Vox. La formación de extrema derecha superó a los socialistas en más de 40 municipios, entre ellos Algeciras (Cádiz) o Mijas (Málaga).

Ninguno de los dirigentes que intervinieron en la Ejecutiva -en un debate que duró casi dos horas- ahondó en las causas de estos pésimos resultados. Como tras las elecciones de Aragón, tampoco hubo autocrítica. Nadie puso en cuestión la apuesta de convertir a los ministros en candidatos, una estrategia que sí ha recabado críticas en otros ámbitos. Ni siquiera se criticó que Montero haya permaneció en el Gobierno hasta el último minuto, compatibilizando dos tareas muy exigentes a la vez: la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda y la dirección del partido en Andalucía.

Críticas de los barones

Este debate interno llevado ayer a cabo en la sede nacional del PSOE contrasta con las críticas que varios barones y dirigentes territoriales sí se atrevieron a hacer desde fuera. Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que fue el más duro, el jefe del Ejecutivo de Asturias, Adrián Barbón, o el líder de los socialistas castellanoleses, Carlos Martínez, sí pidieron abrir un debate en profundidad, "hacer autocrítica" y buscar los motivos de "la desconexión" del PSOE con una parte importante de la sociedad.

Los resultados de Andalucía tienen para la dirección socialista una parte positiva, según se evidenció en la Ejecutiva. El propio Sánchez resaltó "elementos positivos" que se pueden extraer de los comicios, según pudo saber EL PERIÓDICO de fuentes internas de la reunión, sobre todo de cara a las próximas elecciones generales.

"Se ha movilizado la izquierda"

Uno de los principales fue, según Sánchez, es que "se ha movilizado la izquierda". El PSOE subió 60.000 votos, y Adelante Andalucía obtuvo más de 400.000 votos frente a los 168.000 de hace cuatro años. Casi 300.000 sufragios más para la izquierda. Esa "movilización" la capitalizó en su mayor parte la formación andalucista. Pero se trata de "votos recuperables" en las elecciones generales de 2027 e incluso en las municipales, según reflexionó después en rueda de prensa la portavoz socialista, Montserrat Mínguez.

"El voto de la izquierda se ha movilizado, pero no se ha transformado en voto útil al PSOE porque María Jesús no ha sido vista como posible presidenta, con lo que se ha disgregado en el resto de formaciones, especialmente a favor de Adelante Andalucía", explican a este diario fuentes de la dirección.

La pérdida de la mayoría absoluta del PP andaluz es mucho más importante para el PSOE que haber sacado 28 o 35 diputados

Del debate a puerta cerrada también se concluye que la pérdida de la mayoría absoluta del PP supone ahora "una oportunidad" para la consolidación del PSOE como alternativa en Andalucía, pero también en España. "Se demuestra y visualiza que el PP no puede gobernar sin la ultraderecha", explican a este diario desde la dirección socialista. "La pérdida de la mayoría absoluta es mucho más importante para el PSOE que haber sacado 28 o 35 diputados, que a efectos prácticos son lo mismo", detallan desde la cúpula de Ferraz en conversación con EL PERIÓDICO.

"Génova daba por hecha la mayoría absoluta; los mensajes de los últimos días apelando a que no estaban seguros del todo de conseguirlo buscaban asegurar los votos, por eso el resultado final ha sido un palo durísimo para Alberto Núñez Feijóo, resumen desde la dirección del PSOE. Además, como pusieron de manifiesto algunos de los dirigentes que intervinieron ayer, ese retroceso del PP de Juanma Moreno, que perdió cinco escaños, "prueba que hemos acertado al incidir en el elemento que más ha desgastado al PP andaluz: la crisis de la sanidad pública, la de los cribados del cáncer de mama y el deterioro de los servicios públicos".

"Hay elementos positivos en perspectiva sobre los que hay que trabajar mucho", indica una fuente socialista a este diario. "El PP ha bajado gracias a la crisis de los cribados y a la insistencia de María Jesús en proteger lo público ante su evidente deterioro", añade. A partir de ahora, "si Moreno cede ante Vox, como también pasará en Extremadura, Aragón y Castilla y León, de aquí a las generales la gente va a constatar el efecto negativo de esa alianza con la ultraderecha, lo que va a consolidar a nuestros dirigentes territoriales".

Por último, fuentes de la Ejecutiva resaltan que parte del voto antiVox que ha apostado por Moreno precisamente para "frenar a la ultraderecha" puede en las generales "volver al PSOE" porque "se evidenciará que votar al PP es votar a Vox, con el que siempre gobierna y que el único voto antiVox en generales es el voto al Partido Socialista".

Page: críticas a los pactos "con la extrema derecha independentista"

Como es habitual, el más duro de todos los dirigentes críticos fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que instó a Pedro Sánchez y a Ferraz a escuchar "el mensaje muy claro y muy nítido" que están enviando los ciudadanos "elección tras elección". En declaraciones a los medios de comunicación en Letur (Albacete), el presidente socialista aseguró que los ciudadanos están mandando este mensaje desde que en 2023 el Gobierno "pactó con la extrema derecha independentista y con aquellos que realmente socavan el principio de igualdad, que es el auténtico muro de sustentación de la izquierda".

Sin embargo y en su opinión, el destinatario de ese mensaje [Pedro Sánchez] "no lo quiere entender o mira para otro lado; y los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez". "Yo no sé qué análisis se hará en Ferraz y qué análisis harán en Moncloa o desde qué punto del planeta lo harán", ha ironizado Page, que se ha mostrado partidario de que demuestren que en Madrid "les duelen los resultados en los ayuntamientos y en los territorios".

"La desconexión con la sociedad"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha reclamado a Ferraz hacer un “análisis crítico” de las andaluzas para así poder “reconectar con la ciudadanía”. Desde Villablino (León), Carlos Martínez también ha reclamado una "reflexión importante": “El PSOE tiene que hacer una reflexión importante. El problema no es haber perdido en Andalucía, es la desconexión que tenemos con la sociedad. Y ahí tenemos que hacer una reflexión autocrítica en el ámbito interno".

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, por último, destacó en sus redes sociales que el PSOE no había llegado ni al 23%: "Otra [derrota] más. Nos quedaremos sin poder territorial, el cercano, el que pisa la tierra y mira a los ojos". "Lo peor, el eco...", aseguró en referencia al silencio oficial y a la falta de autocrítica desde la dirección socialista.