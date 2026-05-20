El auditor de Plus Ultra niega en el Senado que hiciera un informe 'ad hoc' para lograr el rescate de la SEPI

El auditor de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo Tereisa, niega en el Senado que le encargaran informes destinados a acceder al rescate económico de 53 millones de euros que le concedió el Gobierno en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI), en un proceso al que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye un papel destacado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado este martes por esta causa.

El auditor de la empresa Audicar S.L., que ha auditado las cuentas de la compañía venezolana desde 2018, compareció este miércoles en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), impulsada por el PP en el Senado y que investiga entre otras cosas le rescate concedido a la aerolínea venezolana, que obtuvo la ayuda tras ser declarada empresa estratégica, pese a no tener flota de aviones en propiedad y encontrarse en pérdidas previas a la pandemia, y tras recibir un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, que justificaba la concesión.

En su declaración, Carbajo aseguró que "irregularidades no hemos detectado" en Plus Ultra, aunque admitió que su trabajo se limita a dar cuenta de la documentación aportada "pero no entro más allá", sobre si la documentación es o no real. Unas declaraciones que llegan después del durísimo auto de Calama que apunta a falsedad documental y creación de facturas ad hoc de la empresa para hacer pagos a la empresa Análisis Relevante, de Julio Martínez Martínez y del que Zapatero y sus hijas cobraron más de 600.000 euros.

En el interrogatorio, el senador del PP Salvador de Foronda le inquirió si Plus Ultra le solicitó realizar un informe encaminado a solicitar la ayuda de la SEPI. Un extremo que Carbajo Tereisa negó, aunque sí admitió tener conocimiento de que preveían solicitar esa ayuda. "Yo no he tenido constancia de que hubieran solicitado la subvención más allá de una manifestación, que nos dijeron que iban a hacer una solicitud", comenzó, antes de asegurar que "yo no he emitido ningún informe para solicitar la subvención ni he tenido contacto con nadie hasta el día de hoy".

El dirigente del PP también hizo referencia al crédito concedido en 2017 por Panacorp Casa de Valores, el banco panameño que salvó de la disolución a Plus Ultra a finales de 2017 con un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, y que a su vez tiene inversiones en la petrolera de Venezuela, PDVSA.

Aunque el auditor admitió haber tenido acceso al informe de crédito, aseguró que no podía hacer referencia a él al deberse a la reserva profesional. "Veo las contestaciones que me hace Panacorp, una incluso con acta notarial, y yo le doy credibilidad", dijo Carbajal, que defendió su intependencia: "Yo soy totalmetne independiente, llevo 30 años en la profesión y en este tiempo no he tenido una incidencia".

Una parte del interrogatorio fue encaminado a hacer referencia a frases del auto del juez Calama, al que Carbajo dijo no haber tenido acceso. Así, el senador Foronda recordó que cuando Plus Ultra accedió al rescate de 53 millones de euros, "el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución". Así, continuó leyendo que "los informes de SEPI fueron redactados para justificar el rescate" y que "Deloitte advertía de los problemas de caja".

Tampoco se pronunció sobre estas cuestiones el auditor, que limitó su tarea profesional a asumir la documentación que le trasladaba la empresa. "Estoy como auditor de la compañía, si fuera perito judicial quizá mi opinión fuera otra", defendió en otro momento. "Yo hago solo la auditoría legal de cuentas, nada más".

"Me pregunto por qué no entró en concurso de acreedores", defendió el senador popular, ante la falta de liquidez de la empresa. "Si no tienes liquidez ni para pagar las nóminas ni los intereses ni los préstamos, estás en causa de disolución y en concurso", continuó argumentando Foronda, que señaló que dos años antes de recibir el rescate "no tenía liquidez".

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El auditor admitió que la compañía "podía haber entrado en concurso si los accionistas lo hubieran considerado así", a lo que el senador del PP replicó que no lo hicieron porque el grupo empresarial tenía ideado recurrir a Zapatero para el rescate. Unas afirmaciones sobre las que se excusó el auditor por no poder pronunciarse. "En las condiciones firmadas por la SEPI, ahí no entro", se justificó en otro momento el auditor, volviendo a apelar a la limitación de su labor profesional, consistente en analizar la documentación recibida.