El juez Calama sitúa al canario Manuel Aarón Fajardo como "el hombre de Zapatero en Venezuela"

El nombre del lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García, de 37 años, hijo del senador socialista por Lanzarote y exsecretario general del PSOE insular Manuel Fajardo Palarea, emerge como una de las referencias recurrentes en el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira que ha llevado a citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

La resolución judicial —basada en informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en conversaciones intervenidas— sitúa a Manuel Aarón Fajardo dentro del circuito de intermediación que, según el instructor, operó alrededor de la aerolínea Plus Ultra durante los meses más duros de la pandemia y las negociaciones sobre financiación y ayudas públicas.

Según el magistrado, la red que vincula con Zapatero presuntamente utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

El "hombre de Zapatero" en territorio venezolano

Según la UDEF y otros informes policiales integrados en la causa, Manuel Aarón Fajardo García es descrito por los propios investigados como "el hombre de Zapatero en Venezuela" y la "pieza de ZP" en dicho país. Los informes revelan que su ámbito de actuación se centraba específicamente en Venezuela, donde actuaba como puente para facilitar contactos al más alto nivel institucional.

Entre sus funciones principales, la investigación destaca su intermediación ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para la obtención de permisos de vuelo y autorizaciones operativas en beneficio de clientes de la red, como la aerolínea Plus Ultra.

Vínculo jerárquico con Julio Martínez Martínez

El juez Calama, tras analizar las evidencias de la Udef, sitúa a Fajardo en un segundo nivel de mando dentro de la organización, compartiendo este estatus con Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y responsable de la gestión operativa de encargos y clientes. El juez sostiene además que el propio Manuel Aarón Fajardo describe un supuesto “equipo” formado por “el amigo” —que el contexto del auto vincula con Zapatero—, Julio Martínez Martínez y él mismo. Ambos son identificados como las personas de máxima confianza del expresidente socialista y los interlocutores directos con los clientes de la denominada "boutique financiera".

Según el auto, la red operaba bajo una apariencia formal de consultoría estratégica para encubrir la obtención de beneficios económicos ilícitos. Mientras Fajardo y Julio Martínez Martínez gestionaban la relación con los clientes y las autoridades, un tercer nivel administrativo, integrado por figuras como la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, se encargaba de dar cobertura documental a través de facturación ficticia y contratos simulados.

En este contexto, en mayo de 2020, Fajardo dio instrucciones precisas a directivos de Plus Ultra para coordinarse con Julio Martínez Martínez, asegurando que este último les prestaría el apoyo necesario para gestionar su situación ante las instituciones públicas, según la investigación.

Detalles del auto

En concreto, en una de las conversaciones recogidas en el procedimiento, fechada el 28 de abril de 2020, Rodolfo Reyes —uno de los investigados vinculados a Plus Ultra— insta al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, a contactar con Fajardo tras asegurar que ya existía un puente con el entorno de Zapatero: “Manuel es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils”.

El magistrado incorpora esa expresión como parte de los mensajes intervenidos analizados por la UDEF para reconstruir el papel de los distintos actores de la supuesta red.

Un día después, el 29 de abril de 2020, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola contacta con Manuel Aarón Fajardo. Horas más tarde comunica a Rodolfo Reyes: “Acabo de hablar con Fajardo (…) Que me llama Zapatero”.

El auto vuelve a situar al lanzaroteño en un episodio relevante el 16 de mayo de 2020, cuando, según las conversaciones intervenidas, pregunta al presidente de Plus Ultra “cómo van los avales” en referencia a los problemas de financiación de la compañía. Tras escuchar las dificultades para acceder a líneas ICO, Manuel Aarón facilita a la aerolínea el contacto de Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, empresa que el juez sitúa en el centro de las gestiones de intermediación investigadas. Según el auto, Fajardo le dice al directivo: “Él te va ayudando”.

Lanzarote como nexo

La aparición del nombre de Manuel Aarón Fajardo ha generado especial atención en Lanzarote por su entorno familiar y político. Es hijo de Manuel Fajardo Palarea, histórico dirigente socialista de la isla, exsecretario general del PSOE lanzaroteño, exdiputado autonómico y actual senador por Lanzarote, además de amigo personal de Zapatero. Por tanto, el expresidente conoce a Manuel Aarón Fajardo desde prácticamente la infancia.

Experto en finanzas internacionales

La carrera profesional del que se llama en el auto el "lugarteniente" de Zapatero en Venezuela, ha estado relacionada con las finanzas internacionales y el llamado trading cuantitativo o “quant”, un tipo de inversión que utiliza modelos matemáticos, estadísticas e inteligencia artificial para analizar los mercados financieros y tomar decisiones de compra y venta.

En una entrevista publicada en 2018 en el portal especializado X-Trader, Manuel Aarón Fajardo explicó que dejó los estudios de Derecho para dedicarse al mundo de las finanzas. También afirmó que vivía entonces en Washington, donde aparecía como fundador de Ocean Capital Advisors LLC, una empresa centrada en inversión mediante algoritmos.

En esa entrevista comentaba además una relación profesional con el conocido inversor estadounidense Jim Rogers, a quien señalaba como presidente de su empresa de inversión desde 2016.

Casa en Famara

La vinculación de Zapatero con Manuel Aarón Fajardo adquiere especial relevancia por la estrecha relación mantenida durante años con Lanzarote, isla que conoció en 2003 y en la que veraneaba, siendo ya presidente, en la residencia oficial La Mareta.

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Posteriormente, ha pasado largas temporadas y mantiene vínculos personales, especialmente con la zona de Famara, en el municipio de Teguise, donde ha adquirido un chalé en 2017, en el residencial conocido como Los Noruegos.