Feijóo, tras el estallido del caso Zapatero: "Voy a hacer todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento"

Después de confrontar con Pedro Sánchez en la sesión de control en el Congreso de los Diputados sobre la imputación por presunto tráfico de influencias del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció en conversación sin micrófonos con los periodistas en estos términos: “Voy a cumplir con mi deber y voy a hacer todo lo posible por un cambio de gobierno cuando crea que ha llegado el momento".

La conversación con los informadores, en el pasillo contiguo al hemiciclo, versó sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, conocido este martes, y el escenario político que se abre a partir de ahora, en el que de nuevo el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado al PP presentar una moción de censura, para la que el grupo de la extrema derecha no tiene esta legislatura los escaños suficientes.

Las palabras de Feijóo no modifican sustancialmente la que ha sido su línea sobre esta cuestión desde hace tiempo, particularmente a raíz del comienzo hace dos años del 'caso Koldo', que ha terminado con la imputación y encarcelamiento del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y del antiguo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Una y otra vez, tanto el líder de la oposición como los principales dirigentes y portavoces del PP han reiterado que no es por falta de voluntad por la que no recurren a ese mecanismo constitucional, el que permitió a Sánchez en 2018 suceder a Mariano Rajoy en la Moncloa (del que se cumplirán ahora ocho años el día que el juez ha citado a Zapatero a declarar), sino por falta de apoyos. "Nos faltan cuatro votos", recordó este mismo martes, después de la imputación de Zapatero y ante la reclamación de Abascal, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz. Aludió así a los votos que de hecho le faltaron a Feijóo en el fallido debate de investidura que protagonizó en octubre del año 2023, tras ser designado por el Rey como candidato, antes de que lo fuera Sánchez.

Los respaldos que le faltan a Feijóo para esa eventual maniobra solo podrían salir del Partido Nacionalista Vasco (PNV) o de Junts per Catalunya, que una y otra vez han dejado claro que no participarán en ninguna ecuación política de la que forme parte, al mismo tiempo, el grupo de Vox, la tercera fuerza de la Cámara Baja.

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Fuentes del PP recuerdan que nunca han descartado la moción de censura, pero aseguran que de momento el partido no cambiará el foco, y seguirá centrado en la denuncia del nuevo caso que afecta al Gobierno y al entorno del presidente, sumado a los de Ábalos, Cerdán y, en otro ámbito, la mujer del presidente, Begoña Gómez, y su hermano David, ambos imputados por delitos de corrupción.