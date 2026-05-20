El Gobierno de Sánchez se somete al control del Congreso tras la imputación de Zapatero

Las acusaciones de la Audiencia Nacional al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias generan incredulidad en el Gobierno, que a esta hora sigue inclinándose por creer la versión del exdirigente socialista.

La imputación de Zapatero ha sido un "palo" según admiten fuentes gubernamentales, aunque una vez estudiado el auto del juez José Luis Calama siguen poniéndose del lado del expresidente y esperan que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le defienda públicamente este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Este asunto protagonizará, previsiblemente, el rifirrafe entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, solo 24 horas después de que se conociese la investigación en marcha contra Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

Zapatero se ha mantenido junto a Sánchez en todas las crisis que ha pasado en los últimos años y ante los procesos judiciales abiertos a su mujer, Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez y por tanto en el Gobierno dan por hecho que Sánchez responderá igual y "estará ahí".

Confían en su integridad

La sensación en el Ejecutivo y en el PSOE, según distintas fuentes consultadas, es que no se creen que Zapatero, al que consideran una persona íntegra, haya caído en los comportamientos señalados en el auto del juez Calama, que le sitúa en la cúspide de una organización de tráfico de influencias para conseguir beneficios económicos.

El juez instructor cifra incluso en dos millones de euros la cantidad que habría percibido Zapatero por poner a disposición de terceras personas sus contactos y acceso a altos cargos de la administración; pero sus compañeros de partido necesitan ver pruebas para poder creerlo.

Siguen confiando en su inocencia y, a su juicio, carece de sentido que se haya implicado tanto con el partido y en las campañas electorales --en la de Andalucía participó en al menos siete actos-- mientras llevaba a cabo las actividades irregulares que se relatan en el auto de imputación. "Si hubiese algo no haces eso, te dedicas a una cosa u otra", señala un cargo del Gobierno.

El propio Zapatero negó los hechos este mismo martes en un vídeo distribuido a los medios de comunicación en el que defendía que toda su actividad, pública y privada es legal y aseguraba además que "jamás" realizó gestiones a favor del rescate de la aerolínea 'Plus Ultra'.

No se señala a la persona "influenciada"

Aunque el sentir general en el Gobierno y el PSOE es que Zapatero es una persona "honesta" y se resisten a pensar que haya hecho algo ilegal, algunos miembros del partido le invitan a dar más explicaciones de las que ha ofrecido en el citado video.

Además, la mayoría de las fuentes consultadas dan por hecho que esto es sólo el inicio de un procedimiento complejo y de largo recorrido. Sobre el auto del juez, varios coinciden en señalar que no incluye pruebas sobre la supuesta participación de Zapatero en hechos delictivos pues sólo se recogen referencias de terceros al respecto.

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Asimismo, algunos echan en falta que en el auto se señale a la persona que habría sido influenciada por las gestiones atribuidas al expresidente y también hay quien da por hecho que el rescate de Plus Ultra se habría llevado a cabo en todo caso.