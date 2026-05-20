Podemos pasa de denunciar lawfare a usar la imputación de Zapatero contra el Gobierno: "Sánchez está atado a él"

Podemos endurece responsabiliza al Gobierno tras el auto de imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por presuntos delitos de tráfico de influencia, organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros, y que se refería entre otras cosas al rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra.

El partido morado, que en un primer momento alentó la tesis de una persecución judicial, cambió de posición este martes. "Al Gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba", detalló la secretaria general de Podemos, que apuntó a la responsabilidad de Pedro Sánchez: "Lo más grave de todo es que de confirmarse toda esa información que hay en ese auto, es evidente que esto no se puede hacer sin el Gobierno de España. Al final esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros", remató.

Belarra vinculó directamente la causa judicial al Ejecutivo: "Está completamente atado el futuro de Zapatero al futuro del Gobierno de España y del presidente del Gobierno", defendió, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, donde defendió "tolerancia cero con la corrupción, la haga el PP o el PSOE", sacando pecho de que "Podemos tiene cero casos de corrupción a pesar de que nos han mirado hasta la ropa interior".

Sobre si esto debería hacer caer el Gobierno, Belarra se puso de perfil y defendió que "esta no ha sido una legislatura de verdad", porque "una legislatura de verdad tiene presupuestos generales como cuando Podemos estaba en el gobierno". Evitó también pedir elecciones adelantadas, apelando a que "esa decisión la toma Pedro Sánchez".

La dirigente también afeó la posición del Ejecutivo después de que Sánchez mostrase su apoyo al expresidente socialista: "Me preocupa la actitud del gobierno, me preocupa la actitud del presidente que sale más bien a la ofensiva en vez de salir con una actitud humilde de rendición de cuentas", defendió.

Preguntada por la posible implicación del PSOE, Belarra insistió en que "se le está poniendo muy cuesta arriba al Gobierno y al Partido Socialista porque son dos elementos que están completamente interrelacionados", y apuntó de nuevo a que "sin el gobierno de España no se puede tomar esa decisión, no se puede aprobar ese rescate y yo creo que eso es lo que resulta más preocupante".

Además, precisó que "el PSOE lo ha puesto muy difícil para diferenciar lo que es guerra sucia judicial de lo que es corrupción". En este punto, precisó que "mucha gente ayer salió en defensa de Zapatero viendo lo que ha pasado con el fiscal general del Estado", pero que "después de leer el auto, mucha gente ha deshecho ese camino por la contundencia que tiene", señaló, en una manera de dibujar también el camino que ha desandado Podemos en este asunto.

La dirigente de Podemos también llamó al PSOE a "resolver los problemas de democratización de la justicia" para que "hoy no tuviésemos dudas de que cuando un juez empieza una investigación no haya objetivos políticos detrás de eso".

Preguntada sobre si Podemos pedirá explicaciones sobre el rescate a Plus Ultra, teniendo en cuenta que se sentaban en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate, Belarra evitó plantear ninguna iniciativa en este sentido y aseguró que el papel de los morados era secundario en el Gobierno: "Había muchas de las grandes decisiones económicas que estaban básicamente en manos del PSOE", alegó, asegurando que la conformación de gobierno "se fundamentó en que Podemos no pudiera aspirar a ministerios de Estado. Ojalá hubieran estado en nuestras manos, que creo que la gente podría estar mucho más tranquila", zanjó.