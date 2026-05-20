EEUU
El Senado aprueba un proyecto para intentar limitar los poderes de guerra de Trump sobre Irán
La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los lideres demócratas y permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si el presidente de EEUU debe dar fin a su campaña militar
EFE
Washington
Los demócratas del Senado de Estados Unidos lograron este martes por primera vez avanzar un proyecto que les permita debatir una medida que obligue al presidente, Donald Trump, poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que había sido bloqueada por meses.
La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los lideres demócratas y permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar y ser limitado en sus poderes bélicos sobre Irán.
- El Español, el bar-restaurante de Plasencia que lleva más de un siglo mirando a la Plaza Mayor
- Cañaveral llora el fallecimiento de Christian, de 25 años, en un accidente: 'Era una persona muy querida e involucrada en el pueblo
- La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres
- El último cante de Matías de Paula antes de morir de un disparo en Villanueva de la Serena
- Clemente Sánchez Ramos, el banquero cántabro que fundó la histórica Banca Sánchez en Cáceres
- Así ha sido el momento en el que un hombre prende fuego a un contenedor de cartón frente a Múltiples en Cáceres
- Un camarero de Cáceres: 'Los autónomos están muy castigados, prefiero ser empleado y al salir desconectar
- Las imágenes de la gran pasarela de 165 metros que preservará los restos de la Vía de la Plata en la Ronda Sur de Cáceres