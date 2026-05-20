El amigo de Zapatero acumuló cinco empresas a su nombre en solo 14 días para canalizar comisiones de Plus Ultra

El empresario y comisionista alicantino Julio Martínez Martínez, centro de las pesquisas policiales del caso de tráfico de influencias, blanqueo, falsedad documental, apropiación indebida y organización criminal que tiene como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acumuló a su nombre el control de cinco empresas en el corto espacio de 14 días laborables de 2021. Fue un mes después de que la aerolínea Plus Ultra consiguiera, tras contratar la mediación de Martínez, entrar en el programa de rescates del Gobierno.

Son sociedades instrumentales que estaban inscritas a nombres de familiares. Tanto movimiento registral en tan poco tiempo es parte del complejo entramado de sociedades, el rompecabezas que ha compuesto la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga el caso para la Audiencia Nacional.

Las cinco empresas con las que se hizo aquellos días están en “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real” del que habla el juez José Luis Calama en las diligencias. La UDEF ha podido anotar en su investigación elevada al juez, con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), una prolija creación de empresas por Martínez entre 2020 y 2024, infrecuente para un particular: acabó controlando 39 sociedades; 20 están inactivas.

Tres de las cinco con cuyo control se hizo el amigo de Zapatero en aquellas dos intensas semanas de 2021, y que han atraído la atención de la Policía, también están sin actividad, pero no por ello dejó de correr el dinero por ellas: “Les consta un importante movimiento en cuentas bancarias”, dice el auto. Es una de las fantasmagorías societarias de este caso.

Tomas de control

La racha de idas y venidas al Registro Mercantil de Julio Martínez en 2021 empezó el 26 de abril de aquel año. El intermediario, apartando a su hermano Manuel, se hace con el control de Rentas Emeritenses SL, una de esas sociedades inactivas a las que la Policía les ha detectado movimiento de dinero.

Al día siguiente, un martes, Rafael Martínez, otro miembro de la familia, le pasa el control de la SL Agropecuaria Lucena,. Domiciliada en la vivienda familiar de Petrer (Alicante), la firma es una de las que han sido usadas por Julio Martínez para hacer pagos a Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero: 20.993 euros. Agropecuaria Lucena es una de las sociedades que, el 12 de diciembre de 2025, fue objeto de un primer registro de la UDEF.

Un agente de la Policía saca un maletín con documentación del despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid. / Rodrigo Jiménez EFE

Los movimientos registrales se retoman días después. El 10 de mayo, Julio Martínez toma de su hermano Manuel Afitta SL y Afitta Capital, sociedades alicantinas inscritas para la venta de fincas, pero que, en el caso de la primera, sirve en el entramado del caso Plus Ultra, según la investigación, como generadora de facturas y soporte documental para la canalización de los fondos que libraba la aerolínea a otras sociedades, y estas, a su vez, a la SL.

Martínez se hace administrador único de esta sociedad clave en su operativa un lunes. El jueves 13, también quitándole el control a Manuel Martínez, se convierte en el administrador único de Zenzap SL. Solo tiene 15.000 euros desembolsados y está inactiva, pero la investigación policial le atribuye otro importante movimiento en cuentas corrientes, como una de las tuberías para la canalización de las comisiones de Plus Ultra.

A por el dinero público

Julio Martínez añadió estas sociedades a su entramado una vez que Plus Ultra consiguió lo que buscaba cuando contrató sus servicios. El préstamo de 53 millones de euros públicos acaba de llegarle a la aerolínea un mes antes, el 18 de marzo de 2021.

La compañía aérea de capital venezolano no tardó en reaccionar cuando el Gobierno aprobó el FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) para ayudas tras la pandemia. Air Europa, con un 0,1% de cuota de mercado, no era precisamente estratégica, pero, nada más publicar el Gobierno los criterios de concesión de sus ayudas, el 24 de julio de 2020, contrató a la principal sociedad de Julio Martínez, Análisis Relevante, en busca de influencia ante el Ejecutivo.

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Fue el 30 de julio, seis días después de la publicación oficial. Siete meses después, Martínez anunciaba a sus clientes que tenían concedido el préstamo público… incluso antes de que el gestor del fondo, el 2 de marzo de 2021, hiciera oficial la concesión de la ayuda. Según el auto del juez Calama, Análisis Relevante "es la mercantil que recibe mayores ingresos del todo el entorno societario bajo control de Julio Martínez (959.798,62 euros en el periodo 2020-2025), de los cuales 301. 290 euros traen origen en Plus Ultra".