Un PSOE en su peor momento arranca motores de cara a las municipales: "La marca ahora no ayuda nada"

El PSOE está anímicamente en su peor momento de los últimos años. Los dos golpes consecutivos que ha sufrido en los últimos siete días -la debacle de las elecciones andaluzas y la imputación de Zapatero por "liderar una organización criminal"- ha dado la puntilla a un partido en grave crisis. En este estado, el Partido Socialista comienza a arrancar motores de cara a las elecciones municipales que se celebrarán exactamente dentro de un año, el 23 de mayo de 2027.

El poder local socialista sufrió un fuerte retroceso hace tres años. En 2023, perdió la mitad de las capitales de provincia que gobernaba hasta entonces (pasó de 22 a 11), sobre todo como consecuencia de los pactos del PP con Vox. En muchas grandes ciudades, el PSOE se mantuvo como la fuerza más votada, pero fue desplazado a la oposición por los acuerdos del PP con la extrema derecha. Fue aquel famoso "De ganador a ganador" que dijo el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso. El ahora ministro fue uno de los muchos alcaldes y candidatos municipales socialistas que ganaron las elecciones pero no pudieron gobernar.

Ahora mismo, los socialistas gobiernan 2.356 municipios de los 8.132 que tiene España, pero la mayoría son pequeños. De las 31 ciudades con más de 200.000 habitantes que hay en España, el PSOE solo tiene seis alcaldes: los de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Vitoria, L'Hospitalet de Llobregat y A Coruña. Sobre esos datos, la dirección federal y la mayoría de las direcciones autonómicas esperan mejorar resultados en términos de porcentaje de votos (en 2023, tuvo el 28,11%), pero también en términos de poder. Pero los últimos batacazos hacen ya dudar a los más optimistas. "El objetivo es mejorar resultados, aunque ahora parezca muy complicado; eso sí, un año es una eternidad y todo depende de cómo evolucione la situación política", aseguran en Ferraz.

"Estamos ante un cambio de ciclo"

Varios barones autonómicos socialistas consultados por este diario son pesimistas. "La marca ahora no ayuda nada", explica a EL PERIÓDICO un secretario general autonómico, "lo que pasa en Madrid tiene muchísima importancia en las elecciones locales y la situación política general y la del PSOE en particular es mala; en mi opinión, estamos ante un cambio de ciclo evidente".

Con el viento en contra y como adelantó este diario, el partido aprobará a finales de junio un calendario de primarias flexible de forma que las federaciones puedan acogerse a la fecha que mejor les convenga: allí donde los candidatos están claros, el partido prefiere que estén elegidos cuanto antes. Pero en algunas ciudades importantes la decisión aun no está tomada, con lo que la elección final podrá retrasarse incluso hasta noviembre o diciembre. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, está de gira por todos los territorios para hablar de los comicios municipales y de las primarias. Esta semana ha estado en Galicia y anteriormente ha visitado toda Andalucía, Baleares y algunas provincias de Castilla y León. En las próximas semanas recorrerá el resto de España.

"Se trata de poner el partido a punto; el PP va a llegar en malas condiciones a las elecciones municipales de mayo por sus pactos con Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía", aventuran a adelantar en la dirección socialista, "y en mayo estaremos preparados para ganar poder local".

Adelantar las generales

Varios alcaldes y secretarios regionales son partidarios de adelantar las elecciones generales para que los comicios municipales, si se celebran antes, no recojan el voto de castigo al Gobierno de Pedro Sánchez. Así se han pronunciado varias veces y en voz alta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o alcaldes como la de Palencia, Miriam Andrés, o León, José Antonio Diez. Pero Ferraz insiste en que las elecciones generales serán cuando tocan, en el verano de 2027. Aunque la decisión está en manos del presidente del Gobierno y siempre puede haber sorpresas.

Algunas federaciones son algo más optimistas. El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, recuerda que el resultado de las autonómicas del pasado mes de marzo han sido mejores en ocho de las nueve provincias de la región que en el de las municipales de 2023. "Y aspiramos a seguir mejorando, nos vamos a volcar para conseguirlo", explica. En esta región, por ejemplo, el PSOE gobierna tres capitales de provincia: León, Palencia y Soria. Y en 2027, aspira a mantenerlas y a ganar también Zamora con el actual primer teniente de alcalde, el socialista David Gago, ya que el histórico alcalde de Izquierda Unida con el que gobierna, Francisco Guarido, ha anunciado su retirada.

En Andalucía, los pésimos resultados del 17M han hecho temblar al partido, que teme perder poder local el año que viene. De momento, María Jesús Montero continuará al frente de la federación al menos hasta las elecciones generales. El PSOE-A aspira a ganar localidades medias y a mantener las diputaciones de Sevilla y Jaén y a recuperar la de Cádiz.

Pedro Sánchez con la que fue su candidata en Madrid, Reyes Maroto, en la campaña de las últimas elecciones municipales. / FERNANDO VILLAR / EFE

En otras federaciones, como Extremadura o Aragón, se están consolidando nuevos liderazgos que el partido espera puedan ayudar a remontar el vuelo sobre todo en los comicios locales. En la Comunidad Valencia, varios factores hacen a los socialistas albergar esperanzas de avance en la región: la gestión del desastre de la DANA por parte de la Generalitat, candidaturas fuertes como la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en Valencia capital, y la recuperación de Compromís como socio a la izquierda pueden empujar al PSOE en las tres provincias, según fuentes socialistas.

La situación de Castilla-La Mancha es diferente por la posición política de García-Page, muy enfrentado a Sánchez. Sin embargo, desde esta federación apuntan que en los municipios "lo que más pesa a la hora de votar es la política nacional". "Y no puede ser que las municipales vuelvan a ser un plebiscito sobre Pedro Sánchez porque los alcaldes y candidatos sufrirían el voto de castigo al Gobierno; en 2023, se habló más de Bildu de los ayuntamientos", remachan fuentes próximas al presidente castellano-manchego.

Por último, y como apunta un secretario general provincial, el PSOE puede contar con un factor a su favor el año que viene: Vox se presentará en muchos más municipios de toda España en 2027 que en 2023 y estará más fuerte. Eso podría dividir más el voto de la derecha, lo que puede beneficiar indirectamente al PSOE.