Caso Zapatero
La UDEF revela que el matrimonio Zapatero-Espinosa canceló una hipoteca en 11 meses con una transferencia de 498.000 euros
Los investigadores desgranan el flujo de dinero que se atribuye a la trama y destacan la adquisición de un piso por 580.000 que pagaron en su totalidad antes de que transcurriera un año
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detalla en uno de los informes aportado al caso Zapatero dónde fue el dinero manejado por la presunta trama de corrupción. Entre sus conclusiones figura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron un inmueble en Madrid el 26 de enero de 2024 por 580.000 euros con un préstamo bancario por valor de 500.000 euros que cancelaron en 11 meses a través de una transferencia de 498.000 euros.
El informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que el préstamo hipotecario para poder adquirir el inmueble fue concedido por el Banco Santander y que se canceló anticipadamente el 16 de enero de 2025, mediante una transferencia en la que figuraba como ordenante Sonsoles Espinosa.
Según la información de inteligencia financiera estudiada por los investigadores, el dinero del entramado investigado llegaba a una cuenta en el Santander de la que era titular el matrimonio a través de transferencias de terceros. "Los fondos no permanecían en esta cuenta, sino que eran derivados a otras cuentas también tituladas" por el matrimonio, dos en la misma entidad y una tercera en Caixabank.
El informe explica que, "según la información disponible, la sociedad Inteligencia Prospectiva, sociedad sin prácticamente ingresos al margen de las aportaciones de sus socios y con un volumen de movimientos en cuentas de 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, remite, en dicho periodo, 368.258,72 euros a Análisis Relevante (bajo control formal del amigo del expresidente del Gobierno Julio Martínez Martínez), 561.440 euros a Whathefav (de las hijas de Rodríguez Zapatero) y 266.200 euros a Gate Center (en total, casi 1,2 millones de euros).
Análisis Relevante, que se nutre además de Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa, remite fondos por importe de 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y de 239.755 euros a la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Gate Center, organización vinculada al expresidente del Gobierno y Daniel Romero-Abreu Kaup, remite 352.980 euros al primero y 171.727 euros a Whatefav. Finalmente, el grupo Thinking Heads, de Daniel Romero-Abreu y formado por Thinking Heads Group y Thinking Heads Americas, habría abonado a Rodríguez Zapatero un total de 681.318 euros y 12.297 euros a la empresa de sus hijas.
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