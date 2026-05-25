Dos empresas que pagaron al "Grupo Zapatero" y a Aldama comparten su sede en Madrid con una sociedad de la Federación Venezolana de Fútbol

Las empresas Sofgestor SL y Apamate Corporate and Trust SL, con las que se pagaron 145.200 euros a Análisis Relevante SL (atribuida por la UDEF a José Luis Rodríguez Zapatero) y 300.000 euros a la empresa Deluxe Fortune, propiedad del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama, respectivamente, comparten sede social en la madrileña Calle Mar de Kara con la mercantil FVF Operaciones Globales SL, cuyo socio único es la Federación Venezolana de Fútbol (FVF). Este organismo deportivo está controlado por el empresario Jorge Andrés Giménez Ochoa, considerado del círculo más estrecho con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la que habría viajado a España en el conocido como 'Delcygate', en enero de 2020.

Precisamente, en un audio de 20 de junio de 2020, que Aldama envía a Jorge Giménez, el comisionista se refiere a los supuestos negocios que pretendía emprender, aunque con el conocimiento de "la jefa": "El contrato de los 500 se hace directamente con el BCE. 500 mensual. Me van a pasar la persona de contacto del BCE y hablo con la jefa, le digo quién es con el que me van a pasar y listo. Y en principio lo montamos", traslada Aldama, a quien responde Giménez: "¡Ojalá! Pero no creo que eso lo cuadren sin que la jefa sepa".

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Rodríguez, con la camiseta del Zamora CF. / NICO RODRÍGUEZ (LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA)

Pero el comisionista aclara que iba a hacer copartícipe de la operación "a la jefa", como llamaban a Delcy Rodríguez: "Por eso tengo que hablar con ella. Si llevan cash la jefa va a aceptar y sabe que eso sí funciona porque ya lo hicimos una vez", completó Aldama, al que contestó Giménez: "Pero no al 18%. No venden mas del 10%". Y el comisionista explica después que "del 18 hay que dejar el 6 en garantía o algo así me dicen, pero bueno, eso ya lo negocias tú. Primero que la jefa me autorice", dijo.

450.000 euros desde Panamá

En este sentido, el propio Víctor de Aldama declaró en el caso Supercopa que pactó pagar el ascenso administrativo del Zamora Club de Fútbol, del que era propietario, a Segunda B, con 450.000 euros procedentes de Panamá que logró del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Andrés Giménez Ochoa, considerado muy cercano a Delcy Rodríguez. Y por eso el socio venezolano de Aldama hizo una transferencia desde Panamá, pero los fondos no llegaron "en tiempo y forma" por un "tema de blanqueo de capitales", dijo.

En enero de 2020, días antes de producirse la visita de Delcy Rodríguez a Barajas que derivó en el conocido periodísticamente como 'Delcygate' la firma de Aldama, Deluxe Fortune, recibió de la mercantil Apamate Corporate and Trust SL 300.000 euros. Esta sociedad comparte sede con Sofgestor SL, que fue registrada la semana pasada por la UDEF por orden del juez del caso Zapatero, José Luis Calama, pero también con la creada por Giménez a nombre de la Federación Venezolana de Fútbol.

La investigación desarrollada por los agentes de la UDEF en apoyo del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama revela que el empresario del sector petrolero Francisco Enrique Flores Suárez, fallecido el pasado 6 de febrero, era el auténtico responsable del pago destinado al denominado "Grupo Zapatero", pero también del realizado a Víctor de Aldama.

Noticias relacionadas

Atribuyen a Flores Suárez ser el verdadero jefe de las mercantiles Softgestor SL y Apamate y no su administrador formal, Carlos Parra Delgado. El auto del juez Calama sobre José Luis Rodríguez Zapatero argumenta el determinante papel que desempeñó el empresario venezolano Flores Suárez que, según reveló la web de investigación Armando.info era presidente de la sociedad Electricidad e instrumentación C.A, contratista de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), una sociedad controlada desde el Gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez.