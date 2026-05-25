La trama internacional destapada en el caso Zapatero blanqueó en España 240.000 euros con relojes de lujo

La Fiscalía Anticorrupción vinculó al investigado Simon Verhoeven en "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros". Así consta en un escrito en el que revela que la información aportada por Francia y Suiza concreta las conexiones de la presunta red de blanqueo del caso Zapatero "con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados C.L.A.P. (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del banco venezolano, utilizando sociedades interpuestas".

"Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA", dice la Fiscalía en el escrito, en el que reclama a la Audiencia Nacional "abrir unas diligencias previas en el Juzgado Central de Instrucción al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen".

Reloj aprehendido en la vivienda de un investigado del caso Zapatero en Palma de Mallorca / EL PERIÓDICO

Además, la fiscal Elena Lorente explica que entre los clientes de la red de lavado de dinero negro se encontraban al menos tres con antecedentes policiales y/o judiciales en España. En concreto Angélica Barrios Noriega, venezolana con pasaporte español, ex empleada de la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela, detenida en dos ocasiones por el Grupo 22 de la Brigada de Blanqueo y extraditada a EEUU; Nervis Gerardo Villalobos, viceministro de Energía de Venezuela y Francisco Javier D'Agostino Casado, empresario venezolano investigado por EEUU.

Investigación en Suiza

La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Así consta en un documento del Poder Judicial suizo, al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020.

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Imagen de un lingote de oro aprehendido a la presunta trama de Zapatero / EL PERIÓDICO

En el registro de la vivienda de este investigado, situada en Palma de Mallorca, los agentes encontraron, además de los relojes, un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera dorada con piedras incrustadas de color dorado y plateado, un colgante plateado con una piedra azul marino, una cadena fina de color dorado; así como dos lingotes de oro, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos.