El Congreso retira la acreditación a Vito Quiles durante tres meses y apunta a la misma sanción para Bertrand Ndongo

El Congreso ha impuesto la primera sanción en firme al agitador ultra Vito Quiles. Tras la retirada cautelar de su acreditación como periodista hace dos semanas, la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, ha acordado este martes fijar un plazo de tres meses durante los cuales el trabajador de 'Estado de Alarma' no podrá acceder al Congreso. Se ha resuelto así una de las primeras denuncias contra Quiles por grabar a José Luis Rodríguez Zapatero en los pasillos de la Cámara Baja, algo que está prohibido para los redactores, como es su caso, y solo permitido para fotógrafos o técnicos televisivos, y difundirlas posteriormente. En el caso de Bertrand Ndongo, la Mesa plantea la misma sanción por haber reventado una rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, hace varios meses pero le ha dado un nuevo plazo de diez días para plantear alegaciones.

El pasado 11 de diciembre, Quiles usó su teléfono móvil para grabar al expresidente del Gobierno dentro del recinto del Congreso y después publicó esas imágenes en sus redes sociales. La denuncia contra él se presentó unos días después y desde entonces se ha estado tramitando. Este martes, la Mesa del Congreso ha tomado la decisión a la vista del informe elaborado por los letrados en el que se apunta a que Quiles cometió dos infracciones graves: la toma de imágenes y su posterior difusión. Ambas conductas están tipificadas en el reglamento de la Cámara Baja, que se reformó en el verano pasado para hacer frente a las conductas de estos agitadores ultras.

El letrado instructor, tal y como se recoge en el reglamento, propone una sanción de entre 11 días y tres meses. La Mesa ha optado por el máximo posible aferrándose al informe elaborado por el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria en el que se detalla que la actitud de Quiles supuso un "grave daño" a la imagen de la Cámara, un "atentado al decoro" y que perjudicó el normal funcionamiento del Congreso y el trabajo de los periodistas acreditados. También se ha resuelto otra denuncia por haber grabado a Pedro Sánchez, pero en este caso los letrados consideran que no se puede probar que fuera él quien captó las imágenes

Futuros pasos

Además, la Mesa ha debatido también una sanción de tres meses para Ndongo, trabajador de 'Periodista Digital', por haber interrumpido una rueda de prensa de la portavoz de Sumar. En este caso, el letrado instructor considera que también se trata de una infracción grave, como se recoge en el reglamento. No obstante, señala como atenuantes que la interrupción no duró mucho y que la rueda de prensa continuó. En atención a esto, al Mesa ha optado por darle un nuevo plazo de 10 días para que presente alegaciones. Sin embargo, durante este tiempo seguirán vigentes las medidas cautelares y, por tanto, no podrá acceder al Congreso.

En las próximas semanas y meses seguirán resolviéndose las sucesivas denuncias presentadas contra ambos. Quiles acumula una decena más, lo que muy previsiblemente conlleve la revocación definitiva de la credencial. Entre los casos más avanzandos están uno por una discusión de Quiles con el portavoz del PSOE, Patxi López, en la sala de prensa; otro por otro vídeo que grabó de Sánchez en los pasillos de la Cámara; y dos denuncias presentadas por la líder de Podemos, Ione Belarra, contra ambos agitadores por asediarla en el patio del Congreso.

Posibles riesgos

La suspensión de ambos tiene ahora una nueva fecha marcada en el calendario, el próximo 1 de junio. Vox celebrará en el Congreso una jornadas sobre libertad de expresión que ya han sido aprobadas por la Mesa de la Cámara Baja. Entre los ponentes de una de las dos mesas de debate que habrá están Quiles y Ndongo. Fuentes parlamentarios apuntan a que ninguno de los dos podrán acceder al Congreso, ni como ponentes ni como invitados del partido ultra, aunque todavía no hay una decisión oficial.