Visita a España
El Congreso regalará a León XIV un facsímil del 'Liber horarum', un manuscrito del siglo XV
La visita de León XIV a España tiene al Congreso revolucionado. El papa, que llegará a Madrid el próximo 6 de junio, acudirá a la Cámara Baja para ofrecer un discurso a diputados y senadores. Será la primera vez que un sumo pontífice es recibido en una sesión conjunta de las Cortes Generales. Ante tal hito, la Mesa de la Cámara Baja ha acordado regalarle un facsímil del 'Liber horarum' (Libro de horas), un manuscrito del siglo XV de contenido religioso escrito para seglares y con delicadas ilustraciones. Todo apunta a que este presente deberá competir con otro facsímil del Códice de Liébana que el Senado tenía pensado entregar al papa.
A la espera de saber si León XIV recibirá el regalo en persona o si será entregado a gente de su equipo, la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha aprobado este martes varias directrices sobre la visita del sumo pontífice, como el sistema de invitaciones, las medidas de seguridad que se seguirán o el "obsequio institucional". Así, han acordado que sea un facsímil del 'Liber horarum', cuyo original se encuentra en una caja fuerte del Congreso.
El libro, previo a la invención de la imprenta, estaba destinado a reyes, aristócratas y alta nobleza. Buena prueba de ello son las delicadas imágenes que contiene, siete láminas donde el texto está enmarcado por unas orlas con figuras mitológicas, humanas y vegetales. Este ejemplar llegó a la biblioteca del Congreso en el siglo XIX, fruto de las desamortizaciones de la Iglesia. Ahora, será un facsímil, valorado en varios miles de euros, lo que se entregue al papa.
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