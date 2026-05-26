El Gobierno expedienta a las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi por operar en España sin autorización

El Gobierno estrecha el cerco sobre las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi. El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra ambas plataformas de predicciones, al considerar que operan sin licencia, según una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ello, la Dirección General de Ordenación del Juego, departamento que dirige Pablo Bustinduy, ha ordenado el bloqueo de las páginas de ambas plataformas hasta que haya una resolución firme.

Consumo estudia una posible infracción de la normativa de juego, dado que ambas compañías operan en España sin la perceptiva autorización administrativa exigida por la normativa del juego. Este procedimiento podría prolongarse entre tres y cuatro meses hasta la resolución definitiva.

La última medida de Consumo se produce en un momento en que los gobiernos de todo el mundo están tomando medidas drásticas contra el mercado de las apuestas. El procedimiento sancionador llega apenas un día después de que Indonesia bloqueara el acceso a Polymarket, tras calificar a esta empresa fintech de “apuestas en línea”, momentos después de que circulara por las redes sociales una apuesta sobre el presidente indonesio Prabowo Subianto. “El Gobierno no permitirá ninguna forma de apuestas en línea en Indonesia”, declaró el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología Digital de Indonesia en un comunicado.

¿Qué son los mercados de apuestas?

Este modelo, conocido también como apuestas cruzadas, se diferencia de las apuestas tradicionales en que los usuarios operan entre sí dentro de un mercado gestionado por la plataforma, que actúa como intermediaria y obtiene ingresos mediante el cobro de comisiones por las transacciones.

Estas herramientas suelen emplearse para anticipar la probabilidad de eventos como elecciones, datos macroeconómicos, competiciones deportivas o fenómenos meteorológicas, a partir de la interacción colectiva de los participantes.

En cambio, España —al igual que otros países europeos— considera que estos mercados tienen naturaleza de juego de azar cuando implican apuestas sobre hechos futuros inciertos. Por ello, su actividad requiere una licencia administrativa específica para poder operar legalmente en territorio nacional.

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La Dirección General de Ordenación del Juego advierte, además, de que los operadores sin autorización no ofrecen las garantías técnicas y regulatorias exigidas por la legislación española. Entre ellas figuran los sistemas de verificación de identidad, los mecanismos para impedir el acceso de menores y personas autoexcluidas, así como los estándares de supervisión necesarios para proteger a los usuarios.