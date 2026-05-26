Zapatero solicita un aplazamiento de su declaración por la complejidad de las acusaciones contra él

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce el letrado sevillano Víctor Moreno Catena, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que aplace la declaración como investigado del expresidente del Gobierno que había sido fijada para el próximo 2 de junio, dada la complejidad de las acusaciones vertidas contra él que ha podido conocer tras el levantamiento del secreto hace tan solo una semana, han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

La investigación realizada por la unidad de delitos económicos de la Policía (UDEF) le señala por presunto cobro de comisiones procedente del rescate de 53 millones de euros que obtuvo la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia y el juez le coloca en la cúspide de una presunta organización criminal que abarcaría otros negocios sospechosos de constituir delito de tráfico de influencias o blanqueo de capitales. Según los investigadores, los pagos realizados tanto a Rodríguez Zapatero como a la empresa de sus hijas, Whathefav, alcanzarían los dos millones de euros por trabajos de asesoramiento o maquetación sospechosos de ser falsos como coartada para el cobro de las mordidas.

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La investigación no se queda ahí, y vincula a la trama relacionada con el expresidente socialista con planes para constituir una empresa 'offshore' en Dubái o la creación de otra firma en Islas Vírgenes Británicas vinculada con el negocio del oro venezolano, según se desvela en tres informes elaborados por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción.