El jefe superior de Policía Nacional de Canarias recibió 7.000 euros y regalos de los empresarios investigados en la trama corrupta de Plus Ultra

El jefe superior de Policía Nacional de Canarias, Jesús María Gómez Martín, recibió "gratificaciones" en forma de regalos y pagos de dinero tras prestar "algún favor o servicio" a Danilo Diazgranados Manglano, un empresario venezolano vinculado a la trama corrupta liderada por José Luis Rodríguez Zapatero. Este presunto cohecho aparece en el sumario de la investigación del caso Plus Ultra, en manos del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. La investigación policial y judicial hace referencia a la intervención, "para la consecución de favores", del comisario Gómez Martín que se vería "recompensado" por parte de Diazgranados. Esas recompensas se traducen en botellas de vino de alto valor, sin descartar otros regalos, y al menos un pago de 7.000 euros.

El jefe superior de Canarias —entonces, en 2020, comisario de Barajas, cargo en el que se mantuvo hasta 2022 cuando asumió el liderazgo de la Policía en el Archipiélago— obtenía los presuntos sobornos a cambio de favorecer actividades ilícitas que se realizaban en el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid, y facilitar la llegada de personas próximas a Diazgranados para que evitasen los controles de aduanas.

La parte de la investigación que afecta al comisario Gómez Martín se remonta a los nueve meses que van de junio de 2019 a marzo de 2020, según ha acreditado la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción a través de chats de Diazgranados y su abogado Miguel Palomero de Juan.

Mensajes sobre Jesús el comisario. / LP/DLP

En las conversaciones se hace referencia al tránsito aeroportuario de Madrid que, por su puesto en ese momento como comisario de Barajas, afectaría a Gómez Martín, y a los regalos que obtenían «diferentes personas» con posiciones de poder que prestaban «favor o servicio». Esas conversaciones fueron intervenidas en el registro del despacho de Palomero el 24 de octubre de 2024, tras una solicitud de cooperación internacional de Suiza y Francia por la presunta trama de corrupción de Plus Ultra y son indiciarias de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y corrupción en los negocios.

Hay sobre todo una que afecta directamente a Gómez Martín y que destaca la titular del Juzgado de Instrucción 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, primera jueza del caso Plus Ultra. Esta se mantuvo en el chat Danilo España el 6 de marzo de 2020. En ella, Palomero escribe al empresario Diazgranados para decirle que va a «sacar los 7.000 euros para el amigo».

— Danilo España: ¿Qué amigo?

— Palomero: Para Jesús, el comisario.

Ese mismo día, según la conversación a la que ha tenido acceso este diario, Palomero estaba comiendo con Gómez Martín, y así se lo hace saber al venezolano quien, posteriormente, contesta:

— Danilo España: Sí, dale lo de Jesús.

Para la UDEF y la jueza -inhibida en favor de la Audiencia Nacional, que ahora investiga la trama- los mensajes reflejan reuniones frecuentes del comisario con Palomero que «podrían conllevar pagos de dinero por la petición de favores».

Esos «particulares favores» —llamados así por los investigadores— son la facilitación de la llegada de familiares de Diazgranados que evitaban los controles de aduanas. El informe cita los vuelos a Madrid de la venezolana Norka Luque de Martínez, en junio de 2021 y febrero de 2022.

A esto se suma el control que pudo tener el mando policial en vuelos privados del aeropuerto de Cuatro Vientos y que pudieron servir para «la realización de negocios cuya naturaleza ilícita y alcance están por determinar».

"Relación tan próxima"

El informe cita los contactos con dos figuras relevantes "que pudieran estar involucradas en actividades delictivas". Y señala a directamente a dos: Julio Martínez, el presunto testaferro de Zapatero, y el "comisario de Barajas". Ese era Gómez Martín. El informe hace hincapié: "El alto responsable policial del tráfico aeroportuario de Madrid tiene, según los datos del chat, una relación tan próxima como extrañamente justificable con Diazgranados y su familia". El "buen trato" que Diazgranados tiene con el comisario podría constituir un delito continuado de cohecho que se materializaría en las «gratificaciones».

Por ello —apunta el auto— «son frecuentes los regalos», particularmente las botellas de vino "de alta gama", aunque "no pueden descartarse regalos de otra naturaleza". Diazgranados le encargaba a Palomero que hiciese llegar los obsequios a "personas con posiciones de poder de diversa naturaleza», como funcionarios policiales y autoridades judiciales. Entre ellas figuran Rodríguez Zapatero, Julio Martínez y el jefe superior de Canarias.

Aunque los contactos y negocios ocupan la mayor parte del sumario que afecta a Gómez Martín hay otro hecho que lo vincula a la red de corrupción. Los agentes de la UDEF hallaron en el registro de la sede de Plus Ultra una tarjeta de visita a nombre del jefe superior, con su número manuscrito en el anverso. Posteriormente, el comisario Gómez Martín denunció el extravío de ese teléfono.

Información del patrimonio

La jueza Collazos, ante los indicios contra Gómez Martín, solicitó a Anticorrupción y la UDEF un informe de sus atribuciones como comisario del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y la capacidad operativa que tenía en otros aeródromos, como el de Cuatro Vientos; un análisis de sus competencias en control de pasaportes, áreas restringidas y llegadas y salidas de vuelos; y una evaluación de su nivel de vida, con los bienes a su nombre o a terceros próximos.

En la fecha en la que se datan los contactos con Diazgranados, esta no fue la única polémica que afectó a Gómez Martín. En enero de 2020, como comisario de Barajas estuvo presente en el polémico aterrizaje de la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez. Junto a él, a la pista llegaron José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, y Koldo García, el asesor, ahora ambos en prisión. Delcy abandonó el avión cargada con valijas diplomáticas para acudir a una zona de tránsito internacional cuando tenía prohibido pisar territorio Schengen.

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Tras conocer que el comisario aparece en los papeles del caso Plus Ultra, el sindicato Jupol —mayoritario en la Policía Nacional— exigió su cese. «Resulta especialmente llamativo que fuera ascendido tras los gravísimos hechos conocidos como el Delcygate», dijeron en redes los portavoces del sindicato, quienes consideran que aunque haya presunción de inocencia debe prevalecer la honorabilidad de la Policía Nacional. El sindicato aprovechó para mostrar una vez más su respaldo a la investigación de la UDEF.