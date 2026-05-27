El juez desvela pagos de 4.000 euros a Leire Díez y un soborno de 50.000 a Carmen Pano para que cambiara la versión

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sostiene que los dirigentes socialistas imputados trataron de que la empresaria que ha asegurado ante la justicia haber llevado 90.000 euros a Ferraz cambiara su versión para lo que le ofrecieron 50.000 euros. Además, argumenta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán desarrolló un “rol superior” en la trama que pretendía "desestabilizar" las investigaciones judiciales contra el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra las causas de los ERE de Andalucía, según consta en un auto de una causa que permanece secreta, en el que se afirma que la fontanera del PSOE Leire Díez, habría recibido por ello unos 4.000 euros mensuales.

En concreto, en un auto el juez señala que “como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros”.

Archivo - Arxiu - Leire Díez a la seua arribada als jutjats de Plaça de Castella per a declarar pel cas 'Leire Díez', a 17 de novembre del 2025 / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Para articular dichos pagos se habría valido de sociedades de los investigados "con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”.

Gaspar Zarrías

Como responsables de esta operativa, el juez señala a “Cerdán (que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido), a Gaspar Zarrías (que prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica), a Ismael Oliver (letrado de parte de los implicados y vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire Díez a través de sus sociedades), a Jacobo Teijelo (letrado de Cerdán) y al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes; quien también factura sus servicios al PSOE) y Javier Pérez Dolset”.

Cerdán fue quien encargó a la fontanera, "en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno".

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Pedraz desvela, además, que la presunta organización criminal habría mantenido al menos 22 reuniones en la sede de Ferraz. "Esta constante relación entre ambos [Cerdán y Díez] no se circunscribió a la mantenida en reuniones celebradas en la sede, sino que, además de estas, se tiene constancia de al menos otras 17 reuniones, fechándose la última de ellas el 21 de junio de 2025, días antes de Cerdán ingresara en prisión de manera preventiva.