Villarejo contó a Cospedal que retiró "lo más importante" del informe de la Gürtel: "Iba hasta el nombre del presidente"

El excomisario José Manuel Villarejo le contó a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal cómo había convencido al inspector de la UDEF encargado del caso Gürtel, Manuel Morocho, de quitar "lo más importante de un informe". "Iba hasta el nombre del presidente del Gobierno", agregó en referencia a Mariano Rajoy.

Así se ha podido escuchar en una de las últimas grabaciones que este miércoles ha oído el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia el caso Kitchen, una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información que pudiera resultar incriminatoria para el PP en el caso Gürtel.

En esta grabación, que fue publicada por El País y que el PSOE solicitó como prueba, Villarejo cuenta a Cospedal cómo había ido, junto a José Luis a tomar una copa y a cenar "con el Morocho de los cojones" y le habían convencido de quitar "lo más importante".

"En el informe iba hasta el nombre del presidente (...)iba toda la lista reproducida de El País", le explicó Villarejo a Cospedal en alusión a las anotaciones de Bárcenas sobre la contabilidad en B del PP, de las que decía que no tenían trascendencia jurídica pero que hubieran salido "en los papeles", a lo que Cospedal responde que "eso quieren: el titular de prensa que hace daño".

En otra conversación, Villarejo cuenta a Cospedal como le ha hablado a Paco -Francisco Martínez- de unos cambios que hay que plantearle al ministro y lamenta que se había perdido una "oportunidad tremenda" de haber ascendido "a los de este tío que hacen todos los informes". "Es una forma sutil de no largar a un tío, de ascenderlo, coño", agrega Villarejo.

Manuel Morocho, el investigador principal del caso Gürtel, habló en este juicio sobre presiones de sus superiores para cambiar los informes sobre la contabilidad del PP y suprimir, en concreto, el nombre de Mariano Rajoy, y denunció además del desmantelamiento de su grupo.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. / Mariscal / EFE

La Sala ha escuchado también varias conversaciones entre Villarejo e Ignacio López del Hierro, entonces marido de Cospedal, en las que el comisario informa a este empresario de varias investigaciones que están abiertas al respecto del Ayuntamiento de Murcia o de la Diputación de Alicante y Eduardo Zaplana.

En uno de los audios, Villarejo le dice a López del Hierro que han logrado retrasar un informe para que diese tiempo a moverse y que exonerasen a Francisco Camps y le dice que lo puede usar como arma su "parienta" porque ella le manda a él y él hace un favor a Juan Cotino "por ella".

Pese a estas escuchas, la supuesta conexión política entre la presunta trama parapolicial y el PP no forma parte del juicio Kitchen, después de que el juez instructor dejara fuera de esta causa a Cospedal y López del Hierro.

Además, en esta sesión, la defensa de Francisco Martínez ha cuestionado los metadatos de las grabaciones que fueron incautadas en el domicilio de Villarejo.

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A partir de este jueves comenzarán a declarar la decena de acusados de la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. El primero en hacerlo será el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y después le seguirá el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.