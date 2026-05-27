La UCO acude a la sede del PSOE en Ferraz, en directo | Última hora del caso SEPI, Leire Díez y la imputación de Zapatero

Puente critica que la UCO se presente en Ferraz para "un simple requerimiento de información"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil se haya personado este miércoles en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para "un simple requerimiento de información".

El ministro, que también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista reprocha que se esté hablando de "un registro" y pone en cuestión que sea necesario que los agentes se hayan presentado en Ferraz.

"Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.