Caso Nummaria
La Audiencia Nacional anula la absolución de la actriz Ana Duato por fraude fiscal
La AN ha ordenado que se repita el juicio contra la intérprete con un tribunal diferente
EFE
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que absolvió a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeu por fraude fiscal en el denominado caso Nummaria, y ha ordenado que se repita el juicio contra ambos con un tribunal diferente.
En su resolución, de 389 páginas, el tribunal estima el recurso de la Abogacía del Estado, contra la sentencia que absolvió a ambos, al considerar que no justificó "en términos de lógica racional" las razones por la que les eximió de responsabilidad penal.
En la sentencia dictada en julio del año pasado por la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Sala absolvió a Duato del delito fiscal por defraudación del IPRPF de los años 2010 a 2012, y a su marido por el de 2011.
Por otra parte, la Sala rebaja en dos años la pena para el asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria Fernando Peña, cuya condena pasa de 80 a 78 años de cárcel al considerar que uno de los delitos fiscales por los que fue condenado está prescrito, mientras que en otros se reduce alguna de las cuotas defraudadas en determinados delitos cometidos por sus clientes.
- El Gobierno da tres meses al Ayuntamiento de Cáceres para retirar la Cruz de los Caídos
- Casa Cristóbal, el bar con terraza de Carrefour donde comer por 10 euros
- El accidentado viaje de Plasencia a Madrid para ver a El Último de la Fila, por culpa del tren
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Para mí son los coches chocones de toda la vida, lo de los coches de choque es una modernidad
- De maestra a emprendedora: la historia de Lourdes Laborda y su apuesta por recuperar la moda infantil clásica en Cáceres
- Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
- Plasencia se ilumina con velas para una noche de ópera, zarzuela y pasodobles
- Mil firmas para evitar el cierre: familias cacereñas luchan por mantener los tratamientos especializados del Cadex