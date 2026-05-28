Cristina Valido ve "difícil de creer" que Sánchez no supiera nada del caso Leire Díaz: "Hemos pasado el umbral del asombro"
La diputada por Coalición Canaria en el Congreso ha calificado la situación de "muy preocupante"
Europa Press
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha asegurado este jueves que, aunque "existe la posibilidad", ve "difícil de creer" que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no supiera nada del caso Leire Díaz y ha afirmado que, ante las últimas informaciones conocidas sobre una supuesta financiación ilegal de ese partido, se ha pasado "el umbral del asombro máximo".
Así se ha pronunciado Valido en declaraciones a los medios en el Congreso antes del Pleno, donde ha calificado la situación como "muy preocupante". "Yo creo que esto empeora por días y quienes tienen que dar las explicaciones son los representantes del PSOE, la dirección del PSOE y el presidente del Gobierno. Hemos pasado el umbral del asombro máximo en esto. Todo lo que queremos son explicaciones", ha añadido.
Preguntada por si, tras lo conocido este martes y coincidiendo con la declaración del exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, se puede hablar ahora de las 'cloacas del PSOE', la parlamentaria canaria ha indicado que lo que toca ahora es "digerir toda la información" antes de "ponerle nombre".
Le falta información o tiene demasiada
"Veo que los medios ya lo han titulado como las cloacas del PSOE, yo no me atrevo a tanto. Quiero ser respetuosa, no me he leído la información y por tanto lo que sé es lo que ustedes han publicado. Desde luego, huele mal", ha manifestado.
Sobre la rueda de prensa ofrecida por Sánchez este miércoles en Roma, Valido ha sostenido que son declaraciones a las que ya están "acostumbrados" y considera da la sensación de que el presidente está "lejos de la realidad, le falta información o tiene demasiada".
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