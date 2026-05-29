Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Barómetro de mayo

Sondeo CIS: El 45% de los españoles avalan el principio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas públicas

Un porcentaje similar de encuestados consideran que el principio pactado por PP y Vox en Extremadura y Aragón es constitucional

Fachada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Fachada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). / EUROPA PRESS

Jose Rico

Barcelona

El barómetro de mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi la mitad de los españoles, un 44,6%, avala que las políticas sociales se inspiren en el principio de 'prioridad nacional', por ejemplo, en el acceso a las ayudas públicas, que PP y Vox han pactado en comunidades como Extremadura y Aragón. El 24% de los encuestados está muy de acuerdo con esta medida y el 20,6% está bastante de acuerdo. No obstante, en el otro lado se sitúa el 52,2% de los españoles: el 38,1% lo rechaza de plano y el 14,1% está poco de acuerdo.

Gráfico de barras sobre la opinión de las políticas sociales y el principio de 'prioridad nacional'.

Además, un porcentaje muy similar, el 43,9% de los encuestados, sostienen que este principio es compatible con la Constitución, frente al 39,9% que considera que está fuera de la Carta Magna priorizar las ayudas públicas en función del país de nacimiento de la persona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallecen un padre y su hija en un accidente de tráfico cerca de Trujillo
  2. Muere Héctor, el niño de 4 años de Casar de Cáceres que dio voz al Tay-Sachs infantil en España
  3. Comienza con tres meses de retraso la pasarela que evitará cruzar la N-630 para acceder a la vía verde de Plasencia
  4. La Feria de Cáceres deja ya dos graves sucesos: una intoxicación por droga y una fractura de codo
  5. Casa Bautista adquiere la antigua fábrica de jamones de Miguel Bosé en Montánchez
  6. Dos vecinas de La Madrila de Cáceres nos cuentan su calvario: un coche destrozado y la casa llena de grietas
  7. Una macrooperación policial conjunta interviene casi 5.000 prendas falsificadas valoradas en más de un millón de euros en la Feria de Cáceres
  8. Fotogalería | La Feria de Día arranca en el centro de Cáceres entre tapas, música y un gran ambiente

El tiempo en Moraleja: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Moraleja: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Montijo: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Montijo: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Montehermoso: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Montehermoso: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Monesterio: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Monesterio: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

Los agricultores extremeños podrán consultar este sábado si entran en el primer pago por las borrascas

Los agricultores extremeños podrán consultar este sábado si entran en el primer pago por las borrascas

El tiempo en Miajadas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Miajadas: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Malpartida de Plasencia: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Malpartida de Plasencia: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Malpartida de Cáceres: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo

El tiempo en Malpartida de Cáceres: previsión meteorológica para hoy, viernes 29 de mayo
Tracking Pixel Contents