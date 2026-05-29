Trama del PSOE, en directo | Reacciones, registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero y última hora del juicio a David Sánchez

La mitad de los españoles piden a Sánchez que dimita si se demuestran las acusaciones contra Zapatero

Por segundo año consecutivo, la sombra de la corrupción golpea al PSOE en el último tramo del curso político. Si el año pasado el terremoto lo provocó la caída de Santos Cerdán, este mes ha tenido dos potentes réplicas: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera investigación a un expresidente del Gobierno en España, y la presunta trama que operaba desde el corazón del partido para torpedear causas judiciales que perjudicaban al Gobierno. El presidente Pedro Sánchez se aferra al hecho de que a la oposición no le salen los números para una moción de censura, pero los socios parlamentarios empiezan a marcar distancias ante el temor a que las investigaciones pueden acabar siendo aún más explosivas. La reclamación de elecciones anticipadas comienza a oírse, incluso, en voces socialistas.

¿Qué opinan los españoles que debería hacer Sánchez? Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) efectuada esta misma semana, pero antes del estallido de la última causa contra el PSOE con registros en la sede del partido, muestra que el 52,7% de la ciudadanía cree que el presidente debería dimitir si se demostraran las acusaciones contra Zapatero. Hay otro 22,9% que considera que Sánchez debería asumir responsabilidades políticas, pero sin renunciar al cargo. Es decir, tres de cada cuatro españoles (75,6%) exigen responsabilidades al jefe del Ejecutivo en caso de que aparezcan pruebas contra Zapatero, ya sea con su dimisión o con alguna otra medida, como podría ser el adelanto electoral. Solo el 18,3% rechaza que Sánchez tenga que asumir responsabilidad alguna por el caso Plus Ultra.