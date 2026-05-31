Urtasun señala que "hay cosas graves" por las que el PSOE debe asumir responsabilidades

Después de que los ministros de Sumar endurecieran el tono este sábado reclamando a Pedro Sánchez que tome medidas ante el cerco judicial a su partido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a insistir este domingo en que el presidente del Gobierno ni puede mirar "para otro lado" ante las causas que salpican a los socialistas: "Hay cosas graves y, por tanto, se tienen que asumir responsabilidades".

En un acto de los Comuns en El Prat de Llobregat, el también portavoz de Sumar ha señalado que existe una "operación para derribar al Gobierno" desde "el inicio", pero que eso no puede servir como excusa para que el PSOE se desentienda de casos como Plus Ultra o el de Leire Díez. Así, Urtasun ha advertido de que el PSOE no puede defender que "todo es 'lawfare'" y no dar explicaciones, y ha reivindicado a los Comuns como los representantes de la política "limpia y honesta".

"La política es el único instrumento que tienen las clases trabajadoras para incidir en vida de la gente y defender sus intereses. No tienen 'lobbys'", ha subrayado. Pensando también en las oportunidades electorales que puede tener su espacio político ante los desencantados con los socialistas, el ministro de Cultura ha defendido que la "corrupción cero sí existe" y que en su formación son ejemplo de ello, porque nunca ninguno de sus dirigentes "ha puesto la mano en la caja".

También ha asegurado que no aceptarán ninguna lección del PP, "el partido de la Gürtel", y ante una posible moción de censura contra el presidente español, Pedro Sánchez, ha avisado: "Si alguien cree que la solución a los problemas del PSOE es entregar el Gobierno al partido de la Gürtel, del brazo de la extrema derecha, no lo permitiremos".

Albiach pide a Illa dejarse de "ocurrencias"

En el acto también ha intervenido la líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha avisado al Govern del PSC de que tiene que dejarse de "ocurrencias" y "giros de guion hacia la derecha" ahora que la legislatura catalana llega al ecuador, ya con los presupuestos amarrados. Para la dirigente, al ejecutivo de Salvador Illa "se le empieza a acabar el crédito" y tiene que gobernar según las prioridades marcadas en las cuentas que han pactado con Comuns y con ERC, y cuya tramitación será votada por el Parlament el próximo jueves.

"Lleva una legislatura que se está cubriendo de gloria. Se equivocó infiltrando a mossos en las asambleas de docentes, en la gestión de la crisis de Rodalies, queriendo recortar la duración de las bajas laborales chantajeando a los profesionales sanitarios, y se equivoca cada día que pasa que no multa a los fondos buitre", ha expuesto.

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Sobre la huelga en la educación, ha celebrado que "finalmente" exista un preacuerdo entre el Govern y los sindicados docentes para desbloquear el conflicto, a la espera del resultado de la consulta entre los profesores para validarlo. "Este acuerdo y esta victoria no es de ningún político, es de los sindicatos, el profesorado y las familias", ha dicho Albiach, que ha lamentado que ahora haya dirigentes que quieran ponerse "en la foto y ponerse la medalla".