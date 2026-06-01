Begoña Gómez reprocha al juez Peinado la "velocidad de crucero" adoptada para llevarla a juicio y reclama una suspensión

Además de solicitar un aplazamiento de la vista prevista para el próximo 9 de junio, por tener otros compromisos judiciales fijados con anterioridad, la defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha presentado un recurso contra el fondo de la última de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado, que supuso activar los trámites para sentarla en el banquillo por cuatro posibles delitos de corrupción.

La resolución del juez, conocida el pasado martes, consiste en celebrar una vista preliminar para analizar "la procedencia de la apertura del juicio oral", pero dos días después la defensa de la mujer del presidente del Gobierno reprocha al instructor que haya dado al procedimiento del jurado "una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado Democrático, como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La razón es que aún hay ante la Audiencia Provincial recursos clave sin resolver que, de ser favorables a las tesis de la defensa, supondrían el archivo del caso.