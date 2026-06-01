Feijóo sigue sin descartar la moción y ofrece a Junts y PNV "decencia y elecciones"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, comenzó la semana elevando de nuevo el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que salpican al PSOE. En una entrevista concedida este lunes a Telecinco, el líder de la oposición calificó al jefe del Ejecutivo de "peligro para la democracia" y con sarcasmo, y ante la visita a España la semana que viene de León XIV, afirmó: "No le pido que se confiese ante el Papa, pero sí ante los tribunales".

Feijóo volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, algo que sigue sin descartar pero que depende, volvió a decir de manera indirecta, de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). "Sus votantes están igual de abochornados que el resto", afirmó, antes de ofrecerles "decencia y elecciones", aludiendo así a una rápida convocatoria electoral en el caso de llegar a La Moncloa por ese procedimiento. En otro momento de la entrevista en el plató de Mediaset, el líder de los populares realizó la siguiente reflexión sobre la actual aritmética parlamentaria: "Desde Vox al PNV, pasando por UPN [Unión del Publo Navarro] y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo”. Una alusión más a lo que desde hace semanas se conoce como moción instrumental, que estaría dirigida únicamente a realizar la disolución de las Cortes Generales para llamar a los ciudadanos a las urnas, lo que el PP pero también otros partidos, incluidos los nacionalistas catalanes y vascos, piden sin éxito a Sánchez.

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