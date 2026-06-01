Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

El PSOE sigue en alza con un apoyo del 36,4%, pero el PP reduce la distancia a 11,3 puntos

El barómetro de mayo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer este viernes, mantiene en cabeza al PSOE, que sube dos décimas y recibe un respaldo del 36,4%, pero el PP crece y reduce la distancia a 11,3 puntos, Vox también se recupera, y en cambio Sumar registra una nueva caída y vuelve a marcar su peor dato de la legislatura.

Eso sí, la encuesta se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas que el 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla ganó rozando la mayoría absoluta, y antes de que se supiera la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del PSOE por orden de otro juez que investiga supuestas 'cloacas' contra quienes investigan casos que afectan a Pedro Sánchez y su entorno.