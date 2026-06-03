García-Page rechaza "la cantinela de la corrupción" del Gobierno y del PSOE: "El partido debe querellarse"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a convertirse este miércoles en el mayor y más contundente crítico de la dirección nacional de su partido y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El barón socialista ha rechazado "la cantinela de la conspiración" que asegura están abanderando el Gobierno y el PSOE: "Esa cantinela nos lleva al extrarradio de la Constitución". Y ha añadido que el Partido Socialista "debe querellarse" contra Leire Díez: "Yo me habría querellado; me parece de libro". En un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, el dirigente socialista ha afirmado que esta "teoría de la conspiración" le recuerda a la que denunció María Dolores de Cospedal con el caso Gürtel hace más de 10 años.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha dicho creer "sinceramente" que Pedro Sánchez "no conociera que sus secretarios de Organización pusieran en marcha estas tramas". "Y hablo por mí mismo: todas las cuestiones orgánicas las lleva mi secretario de Organización, cuando estás en el Gobierno, eso se lleva el 99% de su esfuerzo", ha asegurado.

Eso sí, ha admitido que "nadie se lo va a creer" y "todo el mundo va a hacer el análisis de que Sánchez estaba al tanto", por lo que sería muy positivo que el partido se personara en los casos de corrupción que se están investigando. "La gente está esperando que quede claro que por mucho dolor que sintamos eran unas personas y no toda la organización", ha añadido. García-Page ha aseverado que a él no le importa "lo que votan los jueces o los policías", sino "si es verdad o es mentira" lo que se está investigando. Además, "ya no quedan jueces de la dictadura", ha concluido, rechazando cualquier atisbo del lawfare que a veces airean el Ejecutivo o el PSOE.

La imputación de Zapatero

El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que le duele "una barbaridad" la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porque, ha dicho, nunca le imaginó "en este papel económico" y le veía "un poco desastre con sus gastos". Acto seguido, ha propuesto la creación de un marco normativo para regular las actividades de los expresidentes del Gobierno.

Page ha dicho esperar reconciliarse pronto con la "imagen" que tiene de Zapatero, aunque ha añadido que "nunca" estuvo de acuerdo con sus implicaciones con Venezuela: "Si tú te implicas con un régimen que es una dictadura corrupta, pues de entrada tiene muchas posibilidades de que la gente piense mal".

No al modelo de financiación

El dirigente castellano-manchego ha sido especialmente duro contra el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno porque supone "el mayor ataque contra el concepto de igualdad de los españoles" y, además, "no va a salir". "Me da vergüenza que un partido que se dice de izquierdas proponga esto, que presentó además Oriol Junqueras, un independentista que quiere romper el país", ha remachado. Además, ha considerado "patético" y "absurdo" que el Ejecutivo trate ahora de hablar de financiación autonómica cuando "no han presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura". "¿Tienen que contentar al electorado de Cataluña a costa de destruir al de toda España?", ha disparado.

García-Page ha negado que aspire a liderar ninguna corriente para tomar el control del PSOE porque no está "en ninguna conspiración, ni tengo ninguna ambición". Sí ha analizado que con lo que ha ocurrido esta legislatura, el PSOE "ha traspasado todas las líneas" y ha llevado al partido "a una época muy oscura". De hecho, se ha retrotraído al Comité Federal de hace 10 años, el 1 de octubre de 2016, cuando Sánchez dimitió como secretario general por la presión de los barones porque ya entonces se intentó establecer que "no se puede pactar a cualquier precio con cualquiera", como considera que ha hecho Sánchez esta última legislatura.

Antes de concluir, Page se ha permitido recomendar a Alberto Núñez Feijóo que no presente la famosa moción de censura, "una estrategia que parece diseñada por Moncloa". "No lo va a hacer, ni debe", ha añadido, "de tanto hablar de ello va a perderla sin llegar a presentarla". En su opinión, lo que hace el líder de la oposición es "lanzar una bombona de oxígeno al Gobierno".

El único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta no ha aclarado si volverá a ser candidato en 2027, pero por motivos "estrictamente personales", "no por falta de ganas". Aunque de sus palabras se deduce que finalmente dará el paso y se presentará a la reelección porque "basta con que la situación esté difícil para echarle coraje y hacerlo".

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Al desayuno informativo no ha asistido ningún ministro. Solo ha acudido un miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Hugo Morán, que es también secretario de Estado. Y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Sí han estado numerosos consejeros del Gobierno regional y del partido en Castilla-La Mancha, así como la delegada de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Núria Marín.