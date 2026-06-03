Leonor, con uniforme del Ejército del Aire, recibe las máximas condecoraciones de la Región de Murcia

Leonor de Borbón ha iniciado este martes su agenda institucional en la Asamblea Regional de Murcia. Minutos antes de la llegada de la princesa, los diputados regionales aguardaban situados a ambos lados del Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea. Un espacio acondicionado para la ocasión y presidido por las banderas de la Región de Murcia, España y la Unión Europea. Sobre el patio colgaban dos grandes tapices con los escudos de España y de la Comunidad Autónoma.

Con uniforme de alférez

Pasadas las diez de la mañana, quince minutos después de lo previsto, Leonor de Borbón llegaba al Patio vestida con el uniforme diario de alférez de especial relevancia del Ejército del Aire y del Espacio. Lucía el emblema de paracaidista en el lado derecho y, a la izquierda, varias condecoraciones, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Militar, la Gran Cruz del Mérito Naval, la Orden de Carlos III y la Cruz de la Orden de Cristo de Portugal.

La princesa ha estado acompañada por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

La secretaria de la Asamblea Regional, Encarnación Fernández de Simón, ha sido la encargada de abrir el acto con la lectura del acta de concesión de la Medalla de Oro, entregada posteriormente por la presidenta de la Cámara, Visitación Martínez, en reconocimiento a la labor y compromiso de la heredera de la Corona con España.

El acto, breve y solemne, apenas ha superado los diez minutos y ha concluido con el aplauso de los diputados. Tras ello, Leonor ha tenido la oportunidad de recorrer y apreciar la decoración del Patio de los Ayuntamientos acompañada por López Miras, Arroyo y Lucas.

San Javier recibe a Leonor entre vítores y banderas

La segunda parada de la mañana institucional ha tenido lugar en San Javier, donde la plaza de España aguardaba abarrotada de ciudadanos la llegada de la princesa Leonor entre vítores y banderas de España. "No todos los días viene una princesa a nuestra ciudad", comentaba una vecina.

Claudia, una joven de San Javier de 16 años, aseguraba que le hacía "mucha ilusión" verla porque "será la futura reina de España" y porque, decía, "la he visto crecer igual que yo".

La princesa Leonor, junto al alcalde de San Javier, Miguel Luengo / Juan Carlos Caval

Leonor ha llegado acompañada por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino, y por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. La heredera al trono se ha detenido a saludar a los ciudadanos congregados a las puertas del Ayuntamiento, entre gritos de "¡Viva la princesa!".

Pasadas las 11.00 horas, y tras atender a la ciudadanía (algunos exclamaban emocionados "¡Me ha mirado!"), la princesa ha accedido al Ayuntamiento de San Javier para continuar con el acto institucional.

Ya en el salón de plenos, Leonor ha saludado a los periodistas con la mano en el pecho. La cronista oficial de San Javier, María Griñán, ha sido la encargada de abrir el acto con una intervención centrada en la estrecha relación entre la Academia General del Aire y del Espacio y la Familia Real.

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Posteriormente, el alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, le ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Villa de San Javier y del título de Hija Adoptiva de San Javier.