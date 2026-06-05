Anticorrupción pide que declare como testigo Cristina Narbona en el caso de Leire Díez tras desvelarse sus mensajes con la 'fontanera' del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional mueve ficha tras el levantamiento de sumario del caso de Leire Díez y pide que la diputada pro Madrid y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declare como testigo en la causa que dirige Santiago Pedraz después de conocerse los mensajes que la diputada socialista intercambió con Díez, imputada en la trama, por la que desvelaba conocer las maniobras de la trama para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.

El informe de la UCO conocido tras el levantamiento del secreto de sumario recogía una serie de mensajes entre ambas el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y comenzó un periodo de cinco días de reflexión tras la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez. En esos informes, Díez le habló a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". A esto, Narbona se daba por enterada del asunto y señalaba que "se lo habías contado a Santos el otro día".

Desde el PSOE trasladan su apoyo a la dirigente del PSOE. "Pleno respaldo a Cristina Narbona y plena colaboración con la Justicia". Estas mismas fuentes advierten de que en estos momentos es "una petición de la Fiscalía que, en su caso, tendrá que ser valorada y decidida por el jeuz". Además, trasladan "máxima tranquilidad", puesto que la propia Narbona "ya ha dado explicaciones sobre estos hechos y el Partido Socialista no tiene nada que ocultar. Nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes", detalla el partido de Gobierno. Recuerda la organización que "la presidenta del PSOE ha sido contundente en sus explicaciones", después de que este viernes fuentes socialistas trasladaran que la diputada no recibió "información de ningún tipo" de Díez y que se limitó a derivarla a Cerdán.

En su escrito, la Fiscalía también pide a Pedraz que llame a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz. La fiscalía pide que testifique un total de 22 personalidades relacionadas con la causa, entre las que están el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o el agente de al Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por presuntamente dar un chivatazo sobre las investigaciones que estaban en curso, y que habría mantenido dos reuniones con Díez en las que le ofreció ser asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Además, también llama a declarar a Carmen Pano, la testigo que aseguró haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz una bolsa con 90.000 euros, y a la que presuntamente De la Hoz habría intentado sobornar con otros 50.000 euros para que cambiara su testimonio. También está el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

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