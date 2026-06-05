Caso Leire
Cerdán niega estar implicado en la trama de Leire y acusa a la UCO de orquestar una campaña: "El objetivo es destrozar personas"
El que fuera número 3 del PSOE recuerda que la actuación de la Guardia Civil ya comportó su ingreso en prisión sin que se haya justificado en un informe patrimonial
El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha emitido un comunicado desvinculándose de cualquier relación con la trama que supuestamente estaría dedicada a sabotear causas dirigidas contra el Gobierno y financiada desde Ferraz. En él acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de orquestar una campaña cuyo objetivo "no es investigar delitos, sino destrozar personas".
"Hace justo un año ya fui objeto de una campaña mediática parecida instada por otra actuación de esta misma unidad de la Policía Judicial que comportó incluso mi ingreso en prisión bajo la acusación de haber cobrado un mínimo de 5 millones de euros", recuerda en su nota, para añadir que "esta afirmación debía justificarse entonces con un informe patrimonial que, un año después, no ha sido emitido todavía por los expertos de esta unidad de la Policía Judicial".
Para el ex dirigente socialista, se trata de "destruir el prestigio, el nombre y la honorabilidad de determinados ciudadanos que sectores del Estado perciben como molestos". A su juicio, es desde esta perspectiva que la Policía Judicial, no inicia investigaciones sobre hechos concretos con apariencia delictiva y luego busca sus responsables, sino a la inversa: "Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo'que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública. Solo así se puede entender que mi nombre vaya circulando sucesiva y progresivamente en distintos temas (primero mascarillas, después obra pública, después financiación ilegal del partido, ahora Hirurok, Sepi y lo que haga falta)".
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