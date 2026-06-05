Un 'topo' en la Guardia Civil señaló a Leire Díez que el agente imputado en el caso Koldo podría serle útil

El sumario del caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que apunta a una presunta trama que podría haber sido financiada desde Ferraz con el objetivo de sabotear investigaciones judiciales contra el partido en el Gobierno, desvela la amplia red de contactos que utilizaba la exmilitante del PSOE Leire Díez para tratar de lograr información que le sirviera a sus fines.

Así lo demuestra uno de los audios incautados en los dispositivos móviles de la supuesta 'fontanera', al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que una persona que no se identifica pero parece tener buenos contactos en la Guardia Civil le transmite información sobre la situación, incluso anímica, en la que se encontraba el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo entre otras cosas por facilitar al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García 'teléfonos seguros'. El 'topo' considera que el conocimiento que Villalba tiene sobre otros guardias podría ser útil a los intereses de Díez.

En el audio, que por el contexto debió ser recibido por la 'fontanera' los días previos a sus reuniones con Villalba en marzo de 2025, esta persona comenta que ha comido con él y otro amigo común, colaborador de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. "Yo ya le he dicho, más o menos. Oye, tú puedes añadir valor en relación con que tienes mucha información de tu casa, tú sabes incluso lo que piensa cada uno y para qué lado tira cada uno y las aspiraciones de cada uno y cosas que en su momento pueden tener un valor añadido para quien te quiere escuchar y que quizás te pueda ayudar", relata esa persona a Leire Díez

También apunta sobre esta persona que "se siente solo, que está claro que los suyos le han abandonado, que el coronel literal le ha hecho la cama" en relación con una petición de información sobre sus gastos que le ha hecho su abogado, que no es otro que José Antonio Choclán, que también defiende al comisionista Víctor de Aldama, una coincidencia que el interlocutor de Leire Díez no acaba de entender.

El jefe Anticorrupión Alejandro Luzón, Jose Antonio Choclan y Víctor Aldama. / EPC

Con el defensor de Aldama

"Y hablando de Choclán, pues le pregunté, le dije, creo que me debes una explicación que no entiendo, que es que haces en el mismo despacho que Aldama". Según este confidente de Leire Díez, "llama mucho la atención" que un funcionario de la Guardia Civil esté en un despacho tan caro, y podría dar la sensación de que su defensa se la está pagando en realidad el comisionista.

"En principio me dijo, pagándome nada (...) que cuando recibí la primera factura de 45.000 euros casi me da un síncope", relata esta persona, que añade que "entre eso y que la Audiencia Nacional le ha retenido lo que se supone que le estuvieron untando, pues dice que le han que ya van unos 180.000 euros los que él tiene que poner para su defensa inicialmente".

Koldo no ataca

Según sus informaciones, el despacho de este abogado le fue sugerido a Villalba por sus antiguos mandos en el País Vasco, donde el letrado habría trabajado por denuncias de maltrato y torturas que en su día miembros de ETA vertían contra los agentes "por decreto". "Él me jura me perjura que no ha tenido ningún encuentro personal con Aldama ", agrega, y que el abogado también asegura "que está claro que Koldo están a la defensiva, que no está atacando, con lo cual que ellos, pues en esa parte están parados y tranquilos".

"Quise dejarle entrever un poco que quizás su letrado no era del todo fiable ¿Eh?", continúa esta persona, para agregar que Villalba le dice que "tiene pruebas de que la jefatura le ha hecho alguna jugarreta y que le ha demostrado en algunos detalles cierta fidelidad, pero bueno, tiene sus dudas". Según el testimonio de esta persona, Villalba le propone que sea él el intermediario con Leire, si bien este cree que este asunto lo tiene que llevar él personalmente. "Porque sí, porque tú tendrás que decirle lo que tengas que decirle y él tendrá que hacer valer lo que él puede añadir valor a este asunto", concluye.

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo / Pool

Promesas a Villalba

Tal y como ha publicado este periódico, Leire Díez se reunió dos veces con Villalba y se ofreció a sufragarle su defensa y un puesto de asesor junto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de proporcionar información comprometedora de responsables del cuerpo que dirigían investigaciones que afectaban al Gobierno.

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El propio Villalba ha declarado que Díez le propuso situarle en "puestos de máxima responsabilidad" tras la "purga" que tenía planeada en la Guardia Civil, y que la fontanera mantenía una relación de confianza y habría mantenido "diferentes encuentros" con la propia González, que se habría interesado por la respuesta a este ofrecimiento: "Estaba esperando un feedback".