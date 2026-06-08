Caso Plus Ultra
Las acusaciones populares que coordina el PP piden imputar a las hijas de Zapatero
Solicitan la declaración en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez, así como del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García
EFE
Las acusaciones populares que coordina el PP han pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que impute por tres delitos a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, que gira en torno a una supuesta red de influencias en favor de la aerolínea.
En un escrito dirigido al magistrado, al que ha tenido acceso EFE este lunes, solicitan la declaración en calidad de investigadas de Alba y Laura Rodríguez, así como del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, ambos en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.
Las acusaciones, que avanzan su intención de solicitar medidas cautelares, creen que hay indicios para investigar a las hijas del expresidente del Gobierno por presuntos delitos de blanqueo, falsedad y participación en organización criminal.
En total, solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
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