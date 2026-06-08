El juez Pedraz cita a Narbona, imputa a la abogada de Koldo y pregunta a Fiscalía General por reuniones con la trama Leire

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire en la Audiencia Nacional, ha atendido algunas de las peticiones que le realizó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar el próximo 10 de julio a la presidenta del PSOE y diputada por Madrid, Cristina Narbona, como testigo en la causa, después de conocerse los mensajes que la diputada socialista intercambió con Leire Díez, imputada en la trama, que indican que conocería las maniobras de la trama para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno. Cita igualmente a una veintena de personas como testigos entre el próximo 26 de junio y el 13 de julio.

En su escrito, la Fiscalía también pedía a Pedraz que llamara a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, y el juez accede igualmente y la cita el 14 de julio, por supuestamente haber ofrecido dinero y dádivas con un valor de hasta 250.000 euros a la empresaria Carmen Pano --quien manifestó en el Tribunal Supremo haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz-- a cambio de cambiar su declaración y perjudicar al comisionista Víctor de Aldama.

La batería de diligencias salpica incluso a la Fiscalía General, al solicitar el magistrado información sobre las reuniones que se hubieran podido producir en dicha sede con integrantes de la trama de Leire Díez o el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera.

Con respecto a la presidenta del PSOE, un informe de la UCO se detiene en una serie de mensajes entre Cristina Narbona y Leire Díez, el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y comenzó un periodo de cinco días de reflexión tras la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez.

En esos mensajes, Díez le habló a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". A esto, Narbona se daba por enterada del asunto y señalaba: "Se lo habías contado a Santos el otro día".

Además, el juez Pedraz ha acordado citar a un total de 22 testigos entre el 26 de junio y el 13 de julio, entre ellos el general jefe del Estado Mayor y tres agentes de la Guardia Civil, el abogado José Aníbal Álvarez, los empresarios Carmen Pano, Claudio Rivas y Joaquín Parra y el también agente de la Benemérita Rubén Villalba.